Foto: No Alsungas līdz Ņujorkai – Liepājas Simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts

Ar vērienīgu tiešraides koncertu no Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" piektdien, 14. maijā, Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) svinēja savas 140. jubilejas sezonas noslēgumu, ko varēja vērot prestižās mūzikas aģentūras "HarrisonParrott" straumēšanas platformā "Virtual Circle".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē LSO pārstāvji, koncertu virtuālajā koncertzālē apmeklēja skatītāji gan tepat Latvijā, gan arī daudzviet pasaulē – Lielbritānijā, Brazīlijā, Somijā, ASV, Nīderlandē un Lietuvā. Orķestris galvenā diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā atskaņoja Sergeja Rahmaņinova Ceturto klavierkoncertu un Johannesa Brāmsa Pirmo simfoniju. Pie klavierēm sēdās pianists Vestards Šimkus.

Liepājas Simfoniskais orķestris ir senākais orķestris Baltijas valstīs. Latvijā tas aizvien ir vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. Tā pirmsākumi meklējami 1881. gadā, kad tika dibināta pirmā Baltijas filharmonija. Kopš 2017. gada Liepājas Simfoniskā orķestra galvenais diriģents ir izcilais maestro – lietuvietis Gintars Rinkevičs. Orķestris regulāri sniedz koncertus savā mājvietā – Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", kā arī citviet Latvijā un pasaulē – Ķīnā, Japānā, Indijā, Grieķijā, Azerbaidžānā.

Viena no orķestra vērtīgākajām tradīcijām ir Zvaigžņu festivāls, kas notiek ik pavasari jau kopš 1993. gada. To, sākotnēji kā Pianisma zvaigžņu festivālu, iedibinājis kolektīva ilggadējais vadītājs, diriģents Imants Resnis, un tas sadarbībai ar orķestri piesaistījis teju 200 slavenus solistus no visas pasaules.

Liepājas Simfonisko orķestri, tāpat kā tā mītnes pilsētu, raksturo radošums un atvērtība daudzveidīgām idejām. Arī jaundarbiem – kopš 2010. gada tolaik orķestra galvenā diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā tiek īstenots 12 Liepājas koncertu cikls, kas ir latviešu komponistu īpaši šim orķestrim radīti skaņdarbi. Līdzīgi 2015. gadā tika aizsākts Liepājas Simfoniskā orķestra Latvijas simtgades simfoniju cikls.

Liepājas Simfoniskais orķestris ir gan vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas laureāts, gan daudzkārt ieguvis arī Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu. Orķestris sadarbojies ar tādām ierakstu kompānijām kā "Toccata Classics", "Wergo" un "Odradek Records", ieskaņojis Pētera Vaska, Imanta Kalniņa, Lūcijas Garūtas, Čārlza O'Braiena, Bēlas Bartoka, Arnolda Šēnberga un citu komponistu simfonisko mūziku.