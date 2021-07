Foto: Spītējot lietum, apmeklētāji bauda pilsētas festivālu 'Var! Būt!"

Rīgā, kultūrtelpā "Hanzas perons" un "Vasaras perona" terasē 30. un 31. jūlijā norisinās jauns pilsētas festivāls bez distances "Var! Būt!". Portāls "Delfi" piedāvā ieskatu festivāla pirmās dienas norisē, kurā mūzikas cienītājus nespēja izbiedēt ne stiprais vējš, ne lietus.

Festivālā piedalās vairāk nekā 20 mūziķu apvienības, ieskaitot igauņu indīroka grupu "Ewert and The Two Dragons", kolorīto britu muzikālo apvienību “The Tiger Lillies”, poproka grupu "Carnival Youth", džezfanka grupu "Very Cool People", hiphopa mākslinieku Ozolu un elektroniskās mūzikas mākslinieci Sign Libra.

Festivālā darbojas trīs skatuves, uz kurām uzstājas gan mūziķi, gan dīdžeji. Uz "Vasaras perona" skatuves muzicē publikai jau labi zināmi mākslinieki, bet "Hanzas perona" iekštelpu skatuves atvēlētas izzinošākai un intīmākai muzikālajai gaisotnei, kā arī dīdžeju setiem.

30. jūlijā uz "Vasaras perona" skatuves “Būt!” uzstājās Latvijā igauņu indīroka grupa "Ewert and The Two Dragons", kas dibināta pirms 12 gadiem un kuras līderis ir vokālists Ewert Sundja. Uz “Vasaras perona” skatuves “Būt!” uzstājās arī dziedātāja Linda Leen ar grupu, poproka grupa “Carnival Youth” un eksperimentālā soul-pop trio “Kautkaili”.

Uz “Hanzas perona” skatuves “Var!” 30. jūlijā uzstājās džeza eksperimentētāju - ģitārista Matīsa Čudara un bundzinieka Ivara Arutjunjana - duets, saksofonista Denisa Paškeviča modulāro sintezatoru mūzikas projekts “TEN KA”, piedaloties Kasparam Rolšteinam, elektroniskās mūzikas māksliniece Sign Libra, hiphopa mākslinieks Fiņķis kopā ar apvienību “PRAGAII”, kā arī allaž negaidītiem skaniskajiem pavērsieniem pārbagātais Platons Buravickis.

Savukārt uz DJ skatuves “Nakts” 30. jūlijā spēlēja starptautisku atzinību guvušais elektroniskās deju mūzikas dīdžeju duets “Taran & Lomov”, džeza un eksperimentālās mūzikas izdevniecības “Jersika Records” vadītājs un vinila plašu dīdžejs Mareks Ameriks, kā arī arhitekts un aizrautīgs indie mūzikas kolekcionārs Pēteris Bajārs.