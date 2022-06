Foto: Zvaigznes, protesti un atbalsts Ukrainai – Lielbritānijā noticis Glastonberijas festivāls

Pēc divu pandēmijas gadu pārtraukuma aizvadītajā nedēļas nogalē Lielbritānijā noticis viens no vecākajiem un populārākajiem mūzikas festivāliem Eiropā – Glastonberijas festivāls, pulcējot aptuveni 200 tūkstošus apmeklētāju.

Festivāla galvenie mākslinieki šogad bija jaunā popmūzikas superzvaigzne Billija Eiliša, vecmeistars Pols Makartnijs un reperis Kendriks Lamārs. Interesanta sakritība ir fakts, ka 20 gadus vecā Eiliša ir visu laiku jaunākā zvaigzne, kurai ticis festivāla galvenās mākslinieces gods, savukārt nule 80. jubileju nosvinējušais "bītls" Makartnijs ir visu laiku vecākais Glastonberijas hedlaineris.

Festivālā šogad uzstājās arī R&B ikona Daiena Rosa, kādreizējais "Oasis" dalībnieks Noels Galahers un viņa grupa "High Flying Birds", Sems Fenders, dziedātāja Lorde, Roberts Plānts un Elisone Krausa, trio "HAIM", grupas "Elbow" un "Wolf Alice", džeza vecmeistars Hērbijs Henkoks, Rīgā gaidāmā Megan Thee Stallion, grupa "Pet Shop Boys" un daudzi citi.

Glastonberijas festivāls nav tikai vērienīgs izklaides pasākums, bet arī platforma, kuru gan mākslinieki, gan publikas tūkstoši izmanto, lai paustu protestu vai viedokli par sociālām un politiskām aktualitātēm. Šogad festivāls tika iezīmēts ar atbalstu Ukrainai, kā arī protestu pret ASV Augstākās tiesas lēmumu 50 štatos atcelt likumu par sievietēm tiesībām uz abortu.

Festivāls šogad tika atklāts ar video vēstījumu no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Viņa runas ieraksts tika pārraidīts īsi pirms grupas "The Libertines" uzstāšanās. Viņš aicināja ikvienu festivāla apmeklētāju atbalstīt tos ukraiņus, kas ir bijuši spiesti kara dēļ pamest savas mājas, kā arī neatslābt un "izdarīt spiedienu uz ikvienas valsts politiķiem" jautājumā par palīdzību Ukrainai. "Jo vairāk cilvēku mums pievienosies, lai aizstāvētu brīvību un patiesību, jo ātrāk šis Krievijas uzsāktais karš beigsies," sacīja Zelenskis.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines' stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf