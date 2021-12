Francijas noskaņās notiks LNSO Vecgada koncerti

Svinot gada nogali, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) 29. un 30. decembrī Lielajā ģildē sniegs jau par tradīciju kļuvušos Vecgada koncertus, kas šoreiz veidoti Francijas noskaņās.

Kā "Delfi" informē LNSO pārstāvji, solo spēlēs virtuozais konkursu laureāts, pianists Daumants Liepiņš, kā arī "Equanimity Trio" mūziķi – pianists Edgars Cīrulis, basists Jānis Rubiks un sitaminstrumentālists Rūdolfs Dankfelds. Viņiem pievienosies franču maestro Žiljens Masmondē (Masmondet). Kopā viņi atskaņos Kloda Debisī, Kamila Sensānsa, Žorža Bizē, Morisa Ravela, Erika Satī populāras melodijas Edgara Cīruļa un Jāņa Rubika pārlikumā džeza trio un orķestrim.

LNSO Vecgada koncerti ik gadu pulcē klasiskās mūzikas gardēžus no dažādām pasaules vietām. Šogad orķestrim pievienosies franču diriģents Žiljens Masmondē. Viņš tika pamanīts, strādājot par diriģenta asistentu Pāvo Jervi vadītajā Orchestre de Paris, un no tā laika ir saņēmis uzaicinājumus uzstāties Francijā, Krievijā, Čehijā, Itālijā u. c. Īpašu atzinību saņēmusi Žiljena Masmondē instinktīvā muzikalitāte, izcilā inteliģence, enerģija un sniegtais ieguldījums. 2018. gadā viņš saņēma Profesionālās kritiķu asociācijas balvu "Gada atklājums mūzikā".

Kopā ar viņu uz skatuves kāps Latvijas klaviermūzikas spožais talants Daumants Liepiņš. Mūziķis apžilbina prestižu konkursu žūrijas un vienaldzīgu neatstāj nevienu, kam palaimējies dzirdēt viņa muzicēšanu. Daumants sāka apgūt klavierspēli jau piecu gadu vecumā un ir daudzu starptautisku pianistu konkursu laureāts. Viņš saņēmis Lielo mūzikas balvu 2017 kategorijā "Gada jaunais mākslinieks". Daumants Liepiņš spēlēs solo Kamila Sensānsa Piektajā klavierkoncertā, kas komponēts Ēģiptes vēsturiskajā pilsētā Luksorā un virtuozi piesātināts ar Javas, Spānijas un it sevišķi Tuvo Austrumu intonācijām.

"Equanimity Trio" jeb EQ3 ir ansamblis, ko izveidojuši trīs līdzīgi domājoši mūziķi un draugi – pianists Edgars Cīrulis, basists Jānis Rubiks un bundzinieks Rūdolfs Dankfelds. Trio spēlē pašu komponētu mūziku, kurā savienojas ietekmes no džeza, akadēmiskās un rokmūzikas. Viņu izpildīto mūziku raksturo plašas, meditatīvas muzikālās ainavas, spēcīgi un ilgstoši ritmi, kā arī enerģiska un aizraujoša saspēle. Trio koncepcijas pamatā ir rakstīt un spēlēt mūziku, kas dod iespēju klausītājiem piedzīvot muzikālu plūsmu, kurā viss notiek organiski un mūzikas gars brīvi izpaužas telpā, vēsta koncerta rīkotāji.

Trio saspēlē ar LNSO varēsim baudīt franču komponistu skaņdarbus: skanēs populāri motīvi no Bizē operas "Karmena", klausītāju iemīļotā Satī "Ģimnopēdija", Sensānsa "Bakhanāle" no operas "Samsons un Dalila", Debisī "Meitene ar linukrāsas matiem" un Morisa Ravela enerģiskā Tokāta. Pārlikumus speciāli šai koncertprogrammai veidojuši Edgars Cīrulis un Jānis Rubiks.

30. decembra koncertu ikvienam interesentam būs iespējams baudīt kanāla TV4 ekrānos kā arī portālā "Delfi".