Gints Smukais novērtēts kā trešais labākais akustiskās ģitāras pirkstu spēles ģitārists pasaulē

Septembra beigās, no 19. līdz 22. septembrim, Vinfildā Kanzasā "Walnut Valley" festivāla ietvaros notika pasaulē lielākais akustiskās ģitāras pirkstu spēles konkurss, kas pulcē kopā pasaules labākos akustiskās ģitārspēles profesionāļus trīs dienu garumā. Konkursā trešo vietu ieguva latviešu ģitārists Gints Smukais. Viņš ieguvis trešo vietu arī Starptautiskajā akustiskās ģitāras pirkstu spēles festivālā (Fingerstyle Collective festival), Arkanzasas štatā, kas savukārt norisinājās no 13. līdz 18. septembrim.

Abos konkursos Gints Smukais izpildīja četrus orģinālskaņdarbus no sava pavasarī gaidāmā otra studijas albuma. Viens no tiem, ar kuru Gints guva augsto novērtējumu "Walnut Valley" konkursā uzreiz tika ierakstīs Amerikas Savienotajās Valstīs studijā (Fretmonkey Records), par kuru Gints tikai saka: "Skaņdarbs "Zili noslēpumi" ir muzikāls mīlas stāsts."

Video un skaņas operators Kevins Bleiks Gudvins.

Pasaulē lielākajā akustiskās pirkstu spēles konkursā Gints Smukais piedalījās jau otro reizi, izturot sīvu konkurenci starp vairāk nekā 400 dalībniekiem, un ieguva trešo vietu kā "rezervists". Akustiskās ģitāras pirkstu stila konkursā ir 40 vietas, kuras aizpilda konkursanti, kuri starptautiskos konkursos Amerikā, Ķīnā un citās valstīs ir ieguvuši pirmo vietu. Ja dalībniekiem nav iegūti starptautisku novērtējumi, tad arī ir iespēja pieteikties, kas nodrošina vietu "rezervistu soliņa rindā". Gints šogad bija pirmais rezervistu rindā, kas deva iespēju piedalīties tik liela mēroga konkursā.

Atgriežoties Latvijā, ģitārists Gints Smukais dalās savos iespaidos par pieredzēto Walnut Valley festivālā: "Jūtos pagodināts, trešā vieta tik liela mēroga konkursā man ir patīkams pārsteigums. It īpaši tāpēc, ka uzstājos tikai ar saviem oriģinālskaņdarbiem. Tomēr vislabākā pieredze ir ne tikai piedalīšanās konkursā, bet arī pavadītais laiks starp konkursiem, kur arī šogad satiku jaunus domubiedrus, kā arī lielāko daļu savu elku. Jutos sirreāli. Jo ar elkiem pavadītais laiks bija, kā tikšanās ar sen nesatiktiem draugiem, kurus visus vieno mūzika. Arī daži no maniem elkiem (Andy McKee, Antoine Dufour) savu karjeru sākuši, piedaloties šajā konkursā."

Piedaloties konkursā, Gints Smukais ir veiksmīgi nodrošinājis sev vietu pasaules lielākajā mūzikas eksporta izstādē "2020 Winter NammShow" un stāsta par nākotnes plāniem: "Mani ļoti priecē, ja kaut mazs loks pasaules sabiedrības uzzina par Latviju, klausoties manu mūziku. Manā karjerā piedalīšanās šādos konkursos var nozīmēt daudz, iespējams, neesmu pats to vēl līdz galam aptvēris, kādas durvis ir atvērušās. Šobrīd prioritāte ir ne tikai gatavošanās izstādei, bet arī darbs pie sava otrā orģinālmūzikas albuma, kurš gaidāms 2020. gada pavasarī."

Gints Smukais sava Amerikas brauciena laikā piedalījās arī Starptautiskajā akustiskās ģitāras pirkstu spēles festivālā (Fingerstyle Collective festival), kas norisinājās no 13. līdz 18. septembrim Arkanzasas štatā, kurā arī izcīnīja trešo vietu. Tas pulcēja ģitāristus no visas pasaules: Indijas, Austrālijas, Korejas, Ķīnas, Austrijas, Kanādas u.c.. Festivālā uzstājās ģitāristu elite: Alexanrd Misko, Muriel Anderson, Kaki King, Don Ross, Antoine Dufour u.c. Vienā no šī gada festivāla reklāmas video tika izvēlēta Ginta debijas albuma titulskaņdarbs "Flourish".

Pirmā saskarsme ar ģitāru Gintam bija 2008. gada beigās. No 2011. gada sācis pētīt kompozīciju un perkusiju pirkstu stilā. Kopš tā laika regulāri uzstājies koncertos, gan viens pats ar savu mūziku, gan sadarbojoties ar Latvijā zināmiem mūziķiem (Jānis Aišpurs, Jānis Stībelis, MUSIQQ, Annija Putniņa, Latvian Voices, Kristīne Prauliņa, Olga Rajecka, Jānis Ozols - Koris "MASKA" u.c.), kā akadēmiskās, tā arī populārās mūzikas vidē. Gints ir kāpis arī uz starptautiskām skatuvēm.