Glastonberijas festivāls izziņo galvenos māksliniekus – Stormzy, 'The Cure' un 'The Killers'

Viens no lielākajiem un tradīcijām bagātākajiem Eiropas mūzikas notikumiem – Glastonberijas festivāls – izziņojis galvenos māksliniekus. Tie ir britu reperis Stormzy, kā arī grupas "The Cure" un "The Killers".

Stormzy uz festivāla galvenās skatuves "Pyramid Stage" uzstāsies piektdien, 27. jūnijā, savukārt "The Killers" būs 28. jūnija galvenā grupa, savukārt festivāla kulminācijā un noslēgumā, svētdienas, 29. jūnija vakarā uz skatuves kāps post-punk veterāni no grupas "The Cure" ar Robertu Smitu priekšgalā.

Festivāla mākslinieku sarakstā šobrīd ir arī tādas zvaigznes kā Laiems Galahers, Dženeta Džeksone, Džordžs Ezra, Mailija Sairusa un "Tame Impala".

Kā uzsver festivāla rīkotāji, šogad Glastonberijas festivālā 42% no māksliniekiem ir sievietes, kas ir pamudinājums arī citiem festivāliem veidot dzimumu ziņā sabalansētu programmu. Tiesa, galveno mākslinieku vidū nav nevienas sievietes. Līdz šim pēdējā dziedātāja, kas uz Glastonberijas galvenās skatuves kā galvenā māksliniece ir Adele, kura festivāla programmā uzstājās 2016. gadā.

Glastonberijas festivāls ir viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas rokfestivāliem, kurš katru gadu norisinās Lielbritānijā, piesaistot pasaules pazīstamākos mūziķus, kā arī pulcējot vairāk nekā 100 000 apmeklētājus. Pirmo reizi tas notika 1970. gadā.