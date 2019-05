'Gorā' uzstāsies Amsterdamas 'Concertgebouw' džeza orķestris

Svētdien, 2. jūnijā, pulksten 16.00, Latgales vēstniecībā "Gors" uzstāsies vienas no pasaules izcilākās koncertzāles – Amsterdamas "Concertgebouw" – džeza orķestris "Jazz Orchestra of the Concertgebouw", kas kopā ar dziedātāju Madelini Bellu (Madeline Bell) atskaņos koncertprogrammu "Tribute to Ray Charles and Stevie Wonder" ar Reja Čārlza un Stīvija Vondera labākajām dziesmām, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Edīte Husare.

Džeza orķestris "Jazz Orchestra of the Concertgebouw", kuru dēvē arī par Eiropā labāko bigbendu, ir pasaulē slavenā Asterdamas "Concertgebouw" simfoniskā orķestra "jaunākais brālis". Džeza orķestris dibināts 1996. gadā un apvieno šī brīža talantīgākos Nīderlandes džeza mūziķus, kuri katrs ir izcils solists, improvizētājs, bet reizē arī "komandas spēlētājs". Līdzās aktīvai muzicēšanai, komponēšanai un darbiem pie aranžējumu veidošanas, lielākā daļa orķestra mūziķu lepojas ar solo karjerām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā arī ir mācībspēki Nīderlandes mūzikas augstskolās. Orķestris katru sezonu pulcē vairāk nekā desmitiem tūkstošu klausītāju ne tikai Eiropā, bet arī Dienvidamerikā, ASV, Āfrikā, Ķīņā un Japānā. Ar "Jazz Orchestra of the Concertgebouw" sadarbojas spoži solisti, vienu no kuriem – ASV dzimušo, bet Lielbritānijā dzīvojošo soula dziedātāju Madelini Bellu – varēs dzirdēt un redzēt arī Rēzeknē.

Madeline Bella ir soula mūzikas zvaigzne ar ļoti plašu balss diapazonu. Dzimusi Ņūdžersijas štatā ASV, muzikālo karjeru bērnībā sākusi ar gospeļu dziedāšanu baznīcas korī un skolā, bet amerikāņu soula karaļa Sema Kuka iedvesmota pievērsusies arī popmūzikai, bet vēlāk kļuvusi arī par džeza dziedātāju. Bella Bijusi ASV populārākās gospeļmūzikas grupas "Alex Bradford Singers", ar kuriem kopā šovuzvedumā "Black Nativity" pērnā gadsimta sešdesmitajos gados apbraukājuši gan ASV, gan Eiropu. Tieši pēc uzstāšanās Londonā Bella izlēmusi savu dzīvi turpināt Eiropā. Madeline Bella karjeru turpinājusi gan kā veiksmīga solo dziedātāja, gan piedalījusies kabarē uzvedumos, gan panākumus guvusi kā fona vokāliste, sadarbojoties ar daudziem ievērojamiem mūziķiem – Klifu Ričardu, Tomu Džonsu, Skotu Volkeru, Džo Kokeru, Eltonu Džonu, Dastiju Springfīldu, kura pat bijusi Bellas fankluba goda prezidente, un daudziem citiem. Madeline Bella bijusi arī savulaik Lielbritānijā populārās grupas "Blue Mink" dalībniece, strādājusi kā radio personība "BBC Radio 1", piedalījusies daudzos TV šovos. Madeline sadarbojusies ar neskaitāmiem mūziķiem un muzikālajām apvienībām, karjeras laikā dziedātāja populāra kļuvusi arī Nīderlandē, Spānijā un Vācijā. 2003. gadā dziedātāja saņēmusi balvu par mūža ieguldījumu Lielbritānijas mūzikas industrijā.

Amsterdamas džeza orķestra un Madelines Bellas izpildījumā Latgales vēstniecībā GORS skanēs izcilajiem mūziķiem Rejam Čārlzam un Stīvijam Vonderam veltītā koncertprogramma, ar kuru mūziķi viesosies Baltijas valstīs – 2. jūnijā koncertprogramma skanēs Rēzeknē, bet 3. jūnijā Viļņā (Lietuvā). Līdzās Reja Čārlza un Stīvija Vondera skaņdarbiem 2. jūnija koncertā skanēs arī pašu "Jazz Orchestra of the Concertgebouw" mūziķu darbi. Koncertprogrammas "Tribue to Ray Charles and Stevie Wonder" aizsākumi meklējami vairāk nekā pirms desmit gadiem, kad Bella un Amsterdamas džeza mūziķi satikās projektā "Ray Charles Tour", sniedzot koncertus Nīderlandē un Beļģijā, bet vēlāk dodoties koncertturnejās uz citām Eiropas valstīm. Madelines Bellas un Reja Čārlza pirmā tikšanās notikusi tālajā 1961. gadā, kad viņš Ņujorkā nācis skatīties šovuzvedumu "Black Nativity", bet 2003. gadā Bellai bijusi arī tā laime uzstāties duetā ar R. Čārlzu koncertā Londonas "Earl's Court". Arī Stīvijs Vonders, kura dziesmas skanēs Rēzeknē gaidāmajā koncertprogrammā, esot viens no Madelines lielākajiem varoņiem mūzikā. "Viņš, tāpat kā lielākā daļa dziedātāju, to, kā vēstīt dziesmu stāstus, mācījušies no Reja Čārlza," atzīmē Bella.

