Gurecka Trešās simfonijas atskaņojumu Ventspilī ievadīs 'Saltland'

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 29. septembrī gaidāmo pazīstamā poļu komponista Henrika Gurecka (Henryk Mikołaj Górecki) Trešās simfonijas atskaņojumu amerikāņu saksofonista Kolina Stetsona (Colin Stetson) un ansambļa interpretācijā ievadīs kanādiešu čellistes Rebekas Fūnas (Rebecca Foon) jeb "Saltland" priekšnesums, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

"Saltland" ir čellistes un komponistes Rebekas Fūnas solo projekts. Lai arī tā aizsākums meklējams ap 2010. gadu, kad tapa pirmie "Saltland" skaņdarbi, mūziķe klausītājiem ir labi zināma kā Monreālas radošās kopienas neatņemama sastāvdaļa jau kopš tūkstošgades sākuma. Proti, viņa ir viena no Kanādas mūzikas balvas "Juno" ieguvēja, laikmetīgās kamermūzikas ansambļa "Esmerine" dibinātājām, bijusi kulta kolektīva "Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra" dalībniece un darbojusies arī Monreālas neatkarīgās rokmūzikas supergrupā "Set Fire To Flames", kā arī virknē citu radošu sadarbību un projektu.

2013. gadā izdevniecības "Constellation Records" paspārnē klajā nāca "Saltland" debijas ieraksts "I Thought It Was Us But It Was All Of Us" – daudzslāņainas čella spēles klusināta balss, trokšņainas iespēles, atsauces uz neoklasiskās un minimālisma kompozīcijas tradīciju ar atgādinājumiem par sapņainas popmūzikas un brīvās improvizācijas klātesamību. Ieraksts, kuru ar atzinību uzņēma gan klausītāji, gan kritiķi, un kurā cieši līdzdarbojušies vairāki grupas "Arcade Fire" dalībnieki, bija kā pamudinājums arī Rebekas Fūnas koncertdzīvei uzņemt apgriezienus. Kopīgi koncerti ar Džūliju Kentu (Julia Kent), Netu Baldvinu (Nat Baldwin), Semu Emidonu (Sam Amidon) un daudziem citiem nostiprināja "Saltland" kā svaigu, pilnasinīgu un hipnotizējošu performanču mākslinieces reputāciju.

Pirms diviem gadiem klajā nākušais albums "A Common Truth" ir sakņots klimata pārmaiņu vērojumos un mākslinieces personīgajās rūpēs par tām. Gan mūzikā, gan dziesmu vārdos saklausāmi pretmeti – cerība un izmisums, apņemšanās un samierināšanās, personīgais un intīmais, un raizes par ikvienu skarošo. Ieraksta koncepcija paģēr, ka tam bijis jārodas dziļi personīgā "vietā". Neskaitot palīgus ar gluži tehniskām niansēm, Rebeka Fūna to arī lielākoties īstenojusi vienatnē, par vienīgo viesi skaņradē aicinot Vorenu Elisu (Warren Ellis) – Nika Keiva (Nick Cave) ciešāko līdzgaitnieku, trio "Dirty Three" dalībnieku, kura vijoles un harmonija spēle dzirdama ierakstā. Iepriekš minētās rūpes par klimatu nav tikai romantiski aizplīvurotas runas vēlamības izteiksmē. Māksliniece ir aktīva dalībniece vairākās sabiedriskajās organizācijās, kas rūpējas par izmešu atmosfērā samazināšanu, augsnes saglabāšanu, atjaunojamo enerģiju un pilsētu zaļajām zonām.

Mūziķu ansamblī, kas 29. septembrī Ventspilī pirmajā un vienīgajā koncertā Baltijas valstīs interpretēs jeb "no jauna iztēlosies" (no 're-imagine' angļu val.) Gurecka Trešo simfoniju, bez Kolina Stetsona un Rebekas Fūnas apvienojušies vēl 10 mūziķi – Kolina māsa Megana (Megan Stetson, balss), bundzinieks Gregs Fokss (Greg Fox), vijolnieki Viktors Orri Aurnasons (Viktor Orri Árnason) un Tobiass Preisigs (Tobias Preisig), taustiņinstrumentālists Džastins Volters (Justin Walter), ģitāristi Šazāds Izmailijs (Shahzad Ismaily), Raiens Fereira (Ryan Ferreira) un Grejs Makmarijs (Gray MacMurray), kā arī pūšaminstrumentālisti Daniels Benets (Daniel Bennett) un Mets Boders (Matt Bauder).