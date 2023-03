'Hanzas peronā' uzstāsies Fever Ray

Kultūras pasākumu norises vietā "Hanzas perons" 27. martā uzstāsies ekscentriskie un talantīgie Fever Ray. Rīgā tiks prezentēts viņu jaunākās albums "Radical Romantics", kas iznāca šī gada martā un jau saņēmis augstu mūzikas apskatnieku un melomānu novērtējumu.

Dienu vēlāk, 28. martā, Fever Ray uzstāsies Tallinā, industriālajā telpā "Noblessneri Valukoda". Baltijas koncertus rīko lietuviešu mūzikas aģentūra "8 Days A Week".

Fever Ray ir Karinas Elizabetes Dreijeres alter ego. Dreijere atpazīstamību guva pirms vairāk nekā divdesmit gadiem kā daļa no dueta "The Knife", ko izveidoja kopā ar savu brāli Olovu. "Fever Ray" sevi uzskata par dzimumneitrālu personu un cilvēki tiek aicināti šajā gadījumā lietot vietniekvārdu "viņi".

Fever Ray ir vieni no aktīvākajiem kvīru kultūras, dzimumu līdztiesību un brīvības jautājumu aizstāvējiem mūzikas pasaulē. Turklāt, tas neizpaužas tikai izteicienos un manifestos, bet arī paredz reālu rīcību, piemēram, pirmais, kas sagaidīja Viļņas koncertzāles "Compensa" apmeklētājus pirms četriem gadiem, bija uzraksti uz labierīcību durvīm: Fever Ray supports equal rights, all restrooms are trans friendly at this venue tonight" (Fever Ray atbalsta vienlīdzīgas tiesības, visas labierīcības šovakar ir dzimumneitrālas).

"Fever Ray mūzika vienmēr ir bijusi par sevis pieņemšanu. Viņu koncertos ikvienam ir iespēja sajusties īpaši, neatkarīgi no tā, cik savāds vai dīvains tu sev neliktos, vai pie kādas seksuālās orientācijas sevi pieskaitītu. Mistiskā, it kā no citas pasaules nākusi balss, kas savijas kopā ar prasmīgi tamborētiem elektronisko skaņu slāņiem, ieaijā visus klātesošus teju rituālam līdzīgā gaisotnē," par koncertu raksta organizatori. Ierasti Fever Ray priekšnesumu paspilgtina krāšņs vizuāls šovs un tērpi.

Fever Ray intervijās viņi nekad nerunā par personīgo dzīvi, jo visu būtisko izstāsta dziesmās. Viņi ar mūziku sākuši aizrauties jau no ļoti agra vecuma, savulaik bijuši alternatīvā roka grupas "Honey is Cool" vokālisti, kopā ar brāli nodibinājuši duetu "The Knife", dziedājuši kopā ar Bjorku. Karīnas balss skan vairākos slavenās norvēģu grupas "Royksopp" ierakstos, daudzi to atpazīst no seriālu "Vikings" un "Breaking Bad" skaņu celiņiem. Savu daudžškautņaino personību un interesi par brīvo, uz avangarda mākslas robežas esošo pašizpausmi viņi meistarīgi izmanto tieši kā Fever Ray," norāda koncerta rīkotāji.

Debitējuši kā solo mākslinieki pirms trīspadsmit gadiem, viņi radīja unikālu stilu un iedvesmoja daudzus citus māksliniekus. Jau savā otrajā albumā "Plunge" viņi drosmīgi pauda savas politiskās, personiskās un seksuālās nostājas. Savā jaunākajā albumā "Radical Romantics" viņi radījuši vārdā nenosauktu tēlu, kura acīm varam ieraudzīt mīlestību no visdažādākiem skatpunktiem.

Jaunais albums tapis kopā ar brāli Olofu un grupas "Nine Inch Nails" dalībniekiem Trentu Reznoru un Atikusu Rosu. Vēl pirms albuma izdošanas, 2022. gada rudenī, tā pirmos singlus "What They Call Us" un "Carbon Dioxide" atzinīgi novērtēja pasaules mūzikas kritiķi. "Dziesmas izklausās tikpat neparasti, kā esam pieraduši gaidīt no "Fever Ray": ar trekniem elektroniskiem bītiem, ko papildina nervozi sintezatori," teikts žurnālā "Spin". Paši Fever Ray joko, ka jaunie ieraksti izklausās pēc iemīlēšanās sajūtas.