'ILY Records' desmitgades jubilejas koncertu sēriju turpina Alise Joste un 'Nesen'

Mūzikas apgāds "I Love You Records" (ILY Records) turpina 10 gadu jubilejas svinības ar mūziķes Alises Jostes un grupas "Nesen" koncertu 19. septembrī K.K. fon Stricka villā.

Kā vēsta "ILY Records" pārstāve Dace Volfa, dziesmu rakstniece Alise Joste savu pirmo uzstāšanās skatuvi atrada pat pirms mūzikas apgāda "I Love You Records" dibināšanas – pārvarot lielas bailes, viņa debitēja jauno mūziķu un dzejnieku brīvā mikrofona koncertā Vecrīgas bārā "I Love You", kas vēlāk kļuva par izdevniecības mājvietu. Alises talants nepalika nepamanīts un, kad mūziķe bija gatava ierakstīt pirmo albumu, par tā izdevēju viņa izvēlējās jaundibināto "I Love You Records". Šajā apgādā nāca klajā arī Alises otrais studijas ieraksts "Hardships are Ships", kas 2015. gadā ieguva pirmo "Austras balvu", kuru pasniedz gada labākajam Latvijas mūziķu albumam.

"Alises Jostes mūzikas un tekstu pieklusināti emocionālais vēstījums ir aizkustinājis klausītājus ne vien Latvijā, bet arī daudzās citās Eiropas valstīs, tostarp Vācijā, Zviedrijā, Portugālē un Francijā," raksta Volfa.

Pirms Alises Jostes solokoncerta uzstāsies ansamblis "Nesen", kurā apvienojušies pašmāju neatkarīgās mūzikas interesentiem labi zināmi mūziķi – pati Alise Joste, kā arī Aleksis Luriņš, Kārlis Josts un Jānis Burmeisters. Saistībā ar aizņemtību citos projektos grupa nekoncertē bieži, tāpēc šī ir viena no retajām iespējām redzēt "Nesen" spēlējam dzīvajā koncertā.



Nākamie "ILY Records" jubilejas koncerti:

28. septembris: "Super Besse" (BY) un "Human Tetris" (RU), klubā "One One"

18. oktobris: "Laika suns" un "Kabloonak" (LT), K.K. fon Stricka villā.