'ILY Records' jubilejas svinības noslēgsies ar 'Laika suns' un Kabloonak koncertiem

Mūzikas apgāds "I Love You Records" šonedēļ ar ceturto pasākumu noslēdz 10 gadu jubilejas koncertu sēriju. 18. oktobrī K.K. fon Stricka villā uzstāsies grupa "Laika suns" un lietuviešu dziesminieks Kabloonak, portālu "Delfi" informē apgāda pārstāve Dace Volfa.

Grupai "Laika suns" ir īpaša vieta mūzikas apgāda "I Love You Records" vēsturē, jo tās līderis Arnis Račinskis bija neilgi pastāvējušās grupas "Zvani" sastāvā, un tieši šīs apvienības koncertieraksts bija pirmais albums, kuru 2009. gada rudenī laida klajā jaundibinātā izdevniecība. Aizvadītajos desmit gados Arnis kopā ar grupu "Laika suns" un sadarbībā ar "I Love You Records" ir izdevis divus albumus "Nakts karalis" un "Gaismas lādiņš". "Laika suns" koncerti joprojām nebeidz priecēt klausītājus, apvienojot rokenrola dumpīgumu ar izpildījuma kvalitāti.

Par mierīgāku koncerta ieskaņu gādās dziesminieks no Lietuvas Kabloonak ar mūziku, kas ir kā patvērums ikvienam, kurš jūtas noguris no mūsdienu pilsētas straujās dzīves. Pēc dažādām pārmaiņām dzīvē viņš skaņās un vārdos ataino savu pieredzi jūtīgā un poētiskā veidā, pievienojot nedaudz pieauguša cilvēka sarkasma. Koncertā dziesmu skanējumu papildinās pavadošā grupa, kuras mūziķi latviešu klausītājam varētu būt pazīstami, jo divi no viņiem ir arī Latvijā vairākkārt koncertējušās lietuviešu grupas "Garbanotas" dalībnieki.

Šoruden, svinot mūzikas apgāda "I Love You Records" 10 gadu jubileju, ir notikuši jau trīs koncerti, kuros uzstājās izdevniecības pārstāvētie mākslinieki "Židrūns", Alise Joste un "Super Besse" (BY) kopā ar viesiem "shishi" (LT), "Nesen" un "Human Tetris" (RU). Koncertu programma sastādīta pēc principiem, kam "I Love You Records" seko jau kopš saviem pirmsākumiem – atbalstīt interesantu mūziku visdažādākajos žanros, kā arī meklēt un atrast vēl neatklātus talantus Latvijā un ārpus tās.