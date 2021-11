Iznācis dziedātājas Adeles jaunais albums '30'

Šī gada 19. novembrī iznācis britu dziedātājas Adeles jaunais albums "30", vēsta izdevēji no "Sony Music".

Pirms ilgi gaidītā albuma iznākšanas jau ticis publicēts viens singls "Easy On Me", kas noturējies topa "Billboard's Hot 100" pirmajā vietā kopš tā iznākšanas 15. oktobrī.

Kā norāda izdevēji, ar šo dziesmu Adele uzstādījusi jaunus mūzikas straumēšanas, radio atskaņošanas un mūzikas topu rekordus visā pasaulē.

Neilgi pirms albuma "30" iznākšanas notika dziedātājas uzstāšanās īpašā televīzijas raidījumā "Adele One Night Only", kurā viņa atskaņoja trīs iepriekš nedzirdētas dziesmas no jaunā albuma – "I Drink Wine", "Hold On" un "Love Is A Game". Šī televīzijas pārraide bija visskatītākais raidījums 2021. gadā, pārspējot pat "Oskara" balvu pasniegšanas ceremoniju.

Jaunā albuma producenti ir Gregs Kerstins (Greg Kurstin), Makss Mārtins (Max Martin), Shellback, Tobiass Džeso jaunākais, Inflo un Ludvigs Goransons (Ludwig Göransson).

Kritiķi albumu "30" uzskata par vislabāko Adeles izdevumu līdz šim. Žurnāls "Rolling Stone" tam piešķīris augstāko novērtējumu ar komentāru: "Adele nekad nav skanējusi tik spēcīgi." Izdevums "Variety" piekrīt – viņi to apraksta kā "bagātīgāko un aizraujošāko dziedātājas darbu". Žurnāls "Clash" nosaucis Adeles jaunāko albumu par "viņas personīgo un māksliniecisko triumfu".

Atgādinām, ka dziedātāja Adele sensacionāli debitēja 2008. gadā ar albumu "19". Kopumā viņa izdevusi četrus albumus – "21", "25" un aktuālo "30". Šobrīd Adele ir viena no visu laiku komerciāli veiksmīgākajām māksliniecēm, kuru pielūdz ne tikai klausītāji, bet arī kritiķi un mūzikas industrija. Viņa saņēmusi 15 "Grammy" balvas un deviņas "BRIT Awards", kā arī dažādas citas pagodinošus titulus un apbalvojumus.