Izvēlas melomāni – kurus ārvalstu mūziķu koncertus nepalaist garām šogad

Īstiem melomāniem un dzīvās mūzikas cienītājiem pēdējie divi gadi bija mokas – mūsu koncertzāļu skatuves bija klusas, brīvdabas pasākumi notika prātīgi distancējoties, vārdu salikums "tiešsaistes koncerts" kļuva nešķiramu savienību, bet atrašanas pūlī jau domās vien uzdzina drebuļus. Vienlaikus ar saldsērīgām atmiņām pieminējām to krāšņo koncertdzīvi, ko baudījām vēl pirms pandēmijas un ilgojāmies pēc dzīvas enerģijas un svētku sajūtas, ko sniedz iemīļotā mākslinieka uzstāšanās.

Šogad koncertdzīve ir atsākusies ar vērienu. Latvijas turneju izziņojusi "Prāta vētra", īpašu lielkoncertus rīko "The Sound Poets", "Tautumeitas" un daudzi citi vietējie mākslinieki, bet īpašs prieks, ka pandēmijas važas kritušas ārvalstu mūziķu koncertu rīkošanai. Līdz šim jau "Arēnu Rīga" iesildījusi grupa "One Republic", vairāki koncerti jau izskanējuši "Palladium" un "Hanzas peronā", bet priekšā - gan festivāli, gan brīvdabas koncerti, gan grandiozi arēnas šovi, gan klusināti, izsmalcināti priekšnesumi mazākās koncertzālēs. Lai noskaidrotu, kurus ārvalstu mākslinieku koncertus noteikti šogad nedrīkst palaist garām, lūdzām dažādiem mūzikas cienītājiem, ekspertiem un melomāniem izveidot savu Top 3 no līdz šim izziņotā piedāvājuma.

Mūzikas žurnālists Uldis Rudaks

Vispirms, protams, "The Cure". Tā ir grupa, kuru daudzi Latvijā ir gaidījuši desmitiem gadu. Pats esmu "The Cure" redzējis vismaz desmit koncertos un ļoti priecāšos iet uz Roberta Smita uzstāšanos arī Rīgā. Zinu, ka ir cilvēki mēdz šaubīties, vai pēc vairāk nekā 40 gadu ilgās karjeras "The Cure" nesagādās vilšanos. Es droši varu teikt – koncerts būs brīnišķīgs, un es izmantoju katru iespēju, lai viņus redzētu.

Vēl viena būtiska grupa, kas Latvijā iepriekš nav koncertējusi, ir "Iron Maiden". Tā ir "heavy metal" žanra absolūtā klasika. "Iron Maiden" spēlēja pārpildītos stadionos, kad "Metallica" vēl bija iesācēji, un tikai vēlāk kļuva par metālmūzikas zvaigznēm. "Iron Maiden" koncerti ir grandiozi ar iespaidīgām dekorācijām un specefektiem. Esmu grupu koncertā redzējis vienu reizi – Roskildes festivālā.

Tad, protams, ir vairākas grupas, kas jau iepriekš ir koncertējušas šeit, taču tām ir fani, kuri tās gaida atkal un atkal. Tāda ir "Dead Can Dance". Man gan ne pārāk patīk šī koncerta norises vieta – "Arēna Rīga". Šai grupai labāk būtu kāda ēka ar vēsturi – kāda baznīca vai Latvijas Nacionālā opera, kur grupa uzstājās pirms vairākiem gadiem. Protams, vienmēr gaidīta ir arī grupa "Placebo". Tā ir viena no nozīmīgākajām 90. gadu un tūkstošgades sākuma rokgrupām. Pēdējo gadu laikā gan viņi koncertos maz spēlē vai pat nespēlē nemaz savu pirmo triju izcilo albumu materiālu, bet tik un tā viņu koncerti ir lieliski.

"Pieci.lv" ētera personība Karmena Stepanova

Noteikti Meghan Thee Stallion koncerts "Positivus" festivālā. Var patikt, var nepatikt - var jautāt, kas viņa ir, vai var vienkārši aiziet un redzēt. Ne vienmēr Latvijā varam redzēt un dzirdēt pasaules līmeņa mūziķus, un kur nu vēl vienu no šī brīža "karstākajiem" vārdiem. Baumo, ka arī šovs un dejas ir redzēšanas vērti.

Grupa "Sigur Ros" rudenī. Nepiedotu sev, ja palaistu garām, jo katra apvienības viesošanās mūsu platuma grādos ir bijis kas ļoti vērtīgs - piemēram, "Positivus" 2013. gadā. Tas ir koncerts dvēselei, baudījumam un emocijām.

Jamie xx "Positivus" festivālā. Jā, tas būs DJ sets. Jā, mēs taču to varējām skatīties tiešraidē no "Coachella" festivāla. Un, jā, ir jāiet un jādejo klātienē. Kamēr "The xx" dalībnieki rosās ap saviem solo projektiem, vismaz viena trešdaļa ieradīsies pie mums.

Radio SWH ētera personība, mūziķis Artis Dvarionas

"Daudz labi zināmu un pārbaudītu vārdu, bet ārpus festivālu programmām īsti nekā jauna un pārsteidzoša piedāvājumā nav," tā programmu vērtē Atis Dvarionas. Ārpus koncertu topa noteikti ir "Positivus" festivāls, kuru šogad īpaši gribu apmeklēt, lai redzētu, kāds tas būs jaunajā vietā, kāds būs tā iekārtojums. Man ir ļoti augstas ekspektācijas, jo Lucavsala festivālam ir ļoti pateicīga.

Dzīvē visu nevar gribēt, un man 10. jūnijā jau ir nopirktas biļetes "Kings of Convinience" Varšavā. Ja būtu Latvijā, tad izvēle būtu grūta - noteikti gribētu iet uz abiem šajā datumā notiekošajiem koncertiem – Hosē Gonzalesu un Maiklu Kivanuku. Tomēr, ja jāizvēlas, tad – Hosē Gonzaless. Atceros viņa koncertu 2008. gadā Andrejsalā. Toreiz tas vēl bija radošais kvartāls. Tas bija tik intīms, tik personisks. Toreiz viņu daudz spēlēja BBC Radio1 DJ Zane Lowe un te viņš bija Rīgā, pavisam nelielā klubā. Tas bija ļoti īpaši.

Varbūt tas šķitīs dīvaini, bet pēc ilgāka laika atkal labprāt došos uz "Placebo". Lai gan viņu jaunais albums ir tāds... ne pārāk... Pirmo reizi redzēju "Placebo" Londonā teju pirms 20 gadiem un kopš tā laika grupa ir redzēta vairākkārt, bet tiešām gribētu redzēt vēl.

Un bez variantiem "The Cure". Viss kaut kas ir redzēts, bet "The Cure" nav gadījies. Tā ir viena no pasaules lielajām grupām, un tās vismaz reizi dzīvē ir jāredz.

Režisore Marta Elīna Martinsone

Ceru, ka varētu apmeklēt "Billy Talent", jo man emo mūzika bija ļoti tuva tās slavas brīdī un priecājos, ka šobrīd notiek tāds emo-revival vilnis, un "Billy Talent" nebiju cerējusi kaut kad redzēt Latvijā.

Protams, vēlos jau trešo vai ceturto reizi iet uz "Placebo", jo tas bija pirmais koncerts, uz kuru biju BEZ VECĀKIEM un kurš patiesībā mani iemācīja mīlēt koncertus. Un, protams, "The Cure" - jo sirdī esmu vecs gots. Un, lai cik drausmīgi tas izklausītos, ir jāapmeklē gados vecāku izpildītāju koncerti, jo viņi sāk mirt un tad tev ļoti sāp, ka nekad vairs nebūs iespējas viņus dzirdēt dzīvajā koncertā. Plus bonusā varbūt aiziešu uz "Positivus", jo man šķiet, ka Latvijā ir ļoti reti iespēja redzēt pasaules līmeņa hip-hopa māksliniekus, un Megan Thee Stallion ir amazing.

Fotogrāfs un mākslinieks Kristaps Kalns

Protams, "The Cure". Sensenos laikos "The Cure" fani cerēja, ka Roberts Smits atbrauks pie mums, kamēr vēl viņiem būs mati, kurus sakasīt. Tad viņi cerēja, ka vispār kādreiz atbrauks un beigās jau vairs necerēja. Tādēļ "The Cure" būšanu Rīgā uztveru līdzīgi kā reiz Ringo Stāra, kur galvenais ir fakts, ka Rīgā ir bītls. Vairums gribētāju "The Cure" koncertos ir jau pabijuši citviet Eiropā, bet tikšanās Rīgā ir kā sena sapņa piepildījums.

"Molchat Doma". Pēdējos gados man īpaši interesanta un uzrunājoša šķiet no krievvalodīgās kultūrtelpas nākošā mūzika. Atšķirībā no angliski runājošās scēnas, viņi dzīvo pasaulē, kurā ir daudz vairāk rokenrolam tik ģeldīgā neapmierinātība, dusmas, apspiestība un dzīves skarbums. "Molchat Doma" ir spilgti aktuālā viļņa pārstāvji, kurus klausīties laikā, kad tik ļoti plaukst ilgas pēc revolūcijas krievu valodā.

Festivāls "Laba Daba", lai ko tur izziņotu. Es rāmi atsēdīšos zālītē un ar interesi klausīšos jaunus un vecus, zināmus un nezināmus, bet, ja nu es raujos kājās un metos trakā dejā, "Laba Daba" būs vieta,kur es nejutīšos kā vecs muļķis. Jā, es varbūt koķetēju ar vecumu, bet šis ir festivāls, kurā baudīt brīvību no visa veida aizspriedumiem.

Dzejnieks un hip-hopa apskatnieks Edvards F Kuks

Pagaidām šovasar neesmu ieplānojis apmeklēt daudzus ārzemju mūziķu koncertus, bet noteikti došos uz festivālu "Positivus", kurā no ārzemju māksliniekiem īpaši gaidu Thundercat, Jamie xx un A$AP Rocky uzstāšanās. Thundercat ir ļoti daudzveidīgs mūziķis, izcils basģitārists un daudzu sadarbības projektu autors, līdz ar to ceru uz tikpat izcilu un daudzveidīgu koncertu. Esmu noklausījies vairākus Jamie xx DJ setus. Tie vienmēr ir pārsteigumu pilni un liecina par producenta un dīdžeja plašo vērienu. Savukārt A$AP Rocky koncertu gaidu tāpēc, ka ar viņa mūziku man saistās daudzas siltas atmiņas, un iespēju viņu redzēt dzīvajā esam gaidījuši jau kopš pārceltā "Positivus 2020" festivāla.

"Rīgas fotomēneša" rīkotājs, fotogrāfs Arnis Balčus

Dekadences mūzikas festivāls Rīgas Fotomēneša ietvaros (26, un 25. maijs).

Mani uzrunā tas, kas ir eksperimentāls un stāv ārpus kaut kādām pašsaprotamām žanra kategorijām. Man patīk "Uguns", kurš spelē blekmetālu, bet to dara tikai ar ģitāru un balsi. Kaut kas fenomenāls, perverss un aizkustinošs. Man patīk "Tesa", kas tevi var ievest transā, taču morāli spēcina. Es gribu dzirdēt "Stabu", pēc kuras man izsitīs korķus.

"Molchat Doma". Uz viņu koncertu gribēju pērn iet Helsinkos, bet bija izpirkts. Salīdzinoši pirms neilga laika jaunatklāju Viktoru Coju, un man jo īpaši patīk grupas "Kino" albums "Noch". Attiecīgi arī tikai nesen atklāju, ka eksistē vesels mūzikas žanrs "doomer music", kur krievu valodā skanoša mūzika ieņem salīdzinoši nozīmīgu vietu. Man patīk tembrs, low-fi skaņa, neuzbāzīgā attieksme. Klausoties "Molchat Doma", šajā krievvalodīgās kultūras norieta laikmetā, liekas, ka tieši šajā "doomer" zanrā krievu valoda sevi pauž visjēgpilnāk, viss cits liekas vulgāri vai primitīvi.

Uz "The Cure" es nopirku biļetes pirmajā pārdošanas dienā. Es nekad neesmu redzējis viņus dzīvajā, lai arī tā ir grupa, kuru klausos jau kopš bērnības, kad man bija kasete "Mixed Up , kas patiesībā skaitās viņu vissūdīgākais albums. Taču "The Cure" iebrauc tavā sētā, un tā varētu būt pēdējā reize, jo viņi ir ar vienu kāju kapā, tas ir gandrīz kā piespiedu pirkums, no kura nav iespējams izvairīties.

Līdz šim izziņotie ārvalstu mūziķu koncerti Latvijā:

24.05 Niks Meisons ar grupu koncertzālē "Palladium"

01.06 "Mother Mother" un "Imagine Dragons" Mežaparka Lielajā estrādē

02.06 "Iron Maiden" "Arēnā Rīga"

10.06 Hosē Gonzales koncertzālē "Palladium"

10.06 Maikls Kivanuka Siguldas pilsdrupu estrāde

13.06 "Gogol Bordello" koncertzālē "Palladium"

14.06 Orvars Smarasons no "Mum" "Hanzas peronā"

15.06 "Billy Talent" koncertzālē "Palladium"

16.06 "Molchat Doma" koncertzālē "Palladium"

21.06 "Passanger" koncertzālē "Palladium"

22.06 "Placebo" Siguldas pilsdrupu estrādē

15./16.07 "Positivus" Lucavsalā – A$AP Rocky, Meghan Thee Stallion, Caribou, Thindercat, Bas un citi

20./30.07 "Summer Sound" Liepājā – Riton, Džons Ņūmens, "Go_A", "The Roop"

05./07.08 "Laba daba" – ārzemju mākslinieki vēl nav izziņoti

07.08 "Efterklang" Vidzemes koncertzāle "Cēsis"

24.08 James Arthur Siguldas pilsdrupu estrādē

25.08 "DakhaBrakha" Mežaparka Lielajā estrādē

20.09 LP "Arēnā Rīga"

24.09 Stings "Arēnā Rīga"

06.10 "The Cure" "Arēnā Rīga"

15.10 "Sigur Ros" "Arēnā Rīga"

31.10 "Dead Can Dance" "Arēnā Rīga"