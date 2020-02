Izziņo ikgadējo pavasara festivālu 'Windstream'

Līdz ar astronomiskā pavasara iestāšanos, Orķestris "Rīga" aicina uz ikgadējā pavasara festivāla "Windstream" koncertiem, kas ar devīzi "Mosties un atceries, dzirdi un baudi!" norisināsies jau vienpadsmito reizi, portālu "Delfi" informē orķestra "Rīga" pārstāvji.

Festivāla atklāšanas koncerts notiks 20. martā, kura programmā skanēs mūzika no austrumiem, simbolizējot saules ceļu. Koncertā tiks atskaņota skaņdarbu izlase no labākajiem Japānas autoru darbiem simfoniskajam pūtēju orķestrim: komponista J. Ito Barkarola "Funa-Uta" (2007) balstās divās tautas dziesmās no Setonaikai (Iekšzemes jūra) apvidus; T. Mašimas svīta "Trīs Japānas skices" (2001) uzbur gan dzērvju riesta deju, gan taiko bungu skaņas svētku reizē un T. Kušidas darbs "Asuka" (1969).

Līdzās programmā iekļauta arī Filipa Spārka "Krāsu simfonija" un Vāclava Nelhībela "Toccata feroce", kurā klavieru solo izpildīs Agnese Egliņa. Koncerta vadībai orķestris aicinājis kādu īpašu viesi – britu izcelsmes diriģentu Duglasu Bostoku (Douglas Bostock, 1955). Diriģenta radošo darbību aptver mākslinieciskā vadība Vācu dienvidrietumu kamerorķestrī, Argovijas filharmonijā, Halvilas operas festivālā, Karlovi Vari simfoniskajā orķestrī, Minhenes simfoniskajā orķestrī, kā arī vienā no labākajiem pasaules pūtēju orķestriem – Tokio Kosei Wind Orchestra.

Festivāla turpinājumā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25. martā Rīgas Domā skanēs latviešu mūzikas koncerts "Agnus Dei", kur līdzās Viļņa Šmīdberga un Lauras Gustovskas opusiem izskanēs jauna versija Romualda Jermaka 2002. gadā sacerētajam Rekviēmam ar solistu Jūlijas Vasiļjevas un Mihaila Čuļpajeva, un Rīgas vīru koru "Gaudeamus" un "Tēvzeme" dalību.

Savukārt 1. aprīlī Lielajā ģildē iecerēts emocionāli kaislīgākais festivāla koncerts "Pjacolla Parīzē", kura centrā būs akordeons un tā spēles meistars Artūrs Noviks. Klausītājiem būs iespēja atklāt akordeona un pūšaminstrumentu īpatnēji kopīgo un atšķirīgo skanējumu, kā arī novērtēt franču komponistu daiļradi un Marsela Azolas (Marcel Azzola) repertuāru akordeonista un pūtēju orķestra kopspēlē. Koncertā iekļauti arī pasaulslavenā argentīniešu komponista Astora Pjacollas skaņdarbi. Koncertā Pjacollas mūzikas atskaņojums uzticēts mūziķu apvienībai "Tango Sin Quinto".

Festivāla ietvaros Lielajā Piektdienā gaidāma jauno solistu – vokālistu Terēzes Greteres, Sniedzes Kaņepes, Emīla Klauža un Makša Krilova uzstāšanās Mocarta Rekviēma atskaņojumā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā pulksten 19.00. Atskaņojumu vadīs diriģents Jānis Ozols un tajā piedalīsies jauktie kori "Maska" un "PaSaulei".

Pavasara festivāls "Windsteram 2020" noslēgsies Otrajās Lieldienās ar diviem īpašiem notikumiem. Pulksten 14.00 ģimenes ar bērniem un visi interesenti tiek aicināti uz izzinošu pasākumu skaņu pasaulē, kas notiks Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā, bet pulksten 18.00 skaistu un enerģētisku koncertu "Pavasara valsis" Kultūras pils "Ziemeļblāzma" Lielajā zālē sniegs Orķestris "Rīga" un tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns.

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes kasēs" un internetā.