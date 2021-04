Izziņo pieteikšanos jauno mūziķu konkursam 'Hadrons 2021'

Izsludināta pieteikšanās studentu jauno mūzikas grupu un izpildītāju konkursam "Hadrons 2021", "Delfi" informēja konkursa rīkotāji no Radio NABA.

Jau vairāk nekā 15 gadus Radio NABA sadarbībā ar LU Studentu padomi aicina jaunos mūziķus kopā spert nopietnos soļus vērienīgajā mūzikas pasaulē - attīstīt skatuves prasmes, uzstāties festivālos, veikt ierakstu profesionālā studijā un radīt video. Pieteikties konkursam var muzikālas apvienības un individuālie izpildītāji līdz 26. aprīlim mājas lapā "Hadrons.lv".

Konkursam var pieteikties ikviena mūziķu grupa, individuālie izpildītāji vai projekti, kuros ir iesaistījies vismaz viens studējošo pārstāvis, un kas nav izdevuši pilna garuma albumus. No iesūtītajiem pieteikumiem un skaņu ierakstiem tiks atlasīti seši labākie, kuri piedalīsies fināla koncertā 18. maijā video un audio tiešraižu formā no Latvijas Radio 1. studijas.

Konkursa uzvarētājam papildus tiks piešķirts apmaksāts ieraksta laiks studijā, iespēja uzstāties festivālā "Laba daba", festivālā "Bildes" un LU jauno studentu svētkos "Aristotelis". Uzvarētājam tiek nodrošināts īpašs atbalsts Radio NABA ēterā, portālā "lsm.lv" un jauna videoklipa veidošanā.

Konkursa laikā jaunās grupas, izpildītājus un muzikālos projektus vērtēs mūzikas nozares profesionāļi no Latvijas – mūziķi, žurnālisti, producenti, radio NABA un studentu pārstāvji. Lai pieteiktos konkursam, jāiepazīstas ar konkursa nolikumu un jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 26. aprīlim - Hadrons.lv.

Konkurss notiek jau sešpadsmito gadu un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 300 grupu. Iepriekšējo gadu uzvarētājas – "Effekts", "Nostra", "The Creek", "MMMM", "Chomsky Chess Club", "Nē", "DJ Krankenwagen", "Nepilngadīgā Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies" (vēlāk "Tribes of the city"), "Ēnu kaleidoskops" – pēc tam izdevušas arī ierakstus un kļuvušas pazīstamas kā Latvijā, tā ārpus tās.