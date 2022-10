"Summer Sound" organizatori izziņojuši nākamā gada festivāla pirmos māksliniekus. Liepājas pludmalē un kāpās uzstāsies Alle Farbe no Vācijas, NOËP no Igaunijas, "Labvēlīgais tips" un daudzi citi mākslinieki.

Izziņota arī "Singapūras satīna", Zeļģa, Ozola, rolanda če un "Pirmā kursa" uzstāšanās.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Inese Saulāja, "Summer Sound" notiks nākamā gada 4. un 5. augustā.

Viens no galvenās skatuves mūziķiem būs Vācu elektroniskās mūzikas producents un dīdžejs Alle Farben, kurš izceļas ar mūsdienīgiem un aktuāliem klasisko dziesmu remiksiem.

Tāpat festivāla viesis būs igauņu šī brīža viens no aktuālākajiem mūziķiem un producentiem NOËP, kura smalkā sajūta sapludināt indie mūzikas elementus ar elektroniskās mūzikas ritmiem ir guvusi atzinību arī plaši ārpus savas valsts robežām, pulcējot arīdzan prāvu piekritēju skaitu Latvijā.

Festivāla hip-hop sadaļu greznos gan šī žanra veterāns Latvijā Ozols, gan pašmāju repa supergrupa "Singapūras satīns", tāpat debitants Zeļģis un ar īpašu enerģiju apveltītais Rolands Če.

Par "Labvēlīgā tipa" šarmu un spējām iekustināt lielu pūli klausītāju vairs neviens nešaubas. Līdzīgu noskaņojumu, papildinot ar savu rotaļīgo enerģiju spēj uzburt ansamblis "Pirmais kurss", norāda Saulāja.

Jau ziņots, ka šogad festivāls "Summer Sound" pulcēja līdz šim lielāko apmeklētāju skaitu, līdz ar to kļūstot par lielāko pludmales festivālu Baltijas valstīs. Festivālu abās tā norises dienās apmeklēja vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēki. Uz četrām festivāla skatuvēm varēja vērot vairāk kā 50 muzikālos priekšnesumus no pašmāju un pasaules zvaigznēm. Papildus muzikālām aktivitātēm, apmeklētājiem bija iespēja ieraudzīt Liepāju no panorāmas rata, izmēģināt sportisko veiksmi volejbola turnīrā un vēl daudzas citas aktivitātes, tajā skaitā ieskaņas pasākumi vēl labu laiku pirms festivāla norises dienām.

Arī nākamajā gadā iecerēts saglabāt "Summer Sound" raksturīgo festivāla piedzīvojuma sajūtu, piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu un papildu aktivitātes, sola rīkotāji.