Jaunās mūzikas festivāls 'Arēna' atzīmēs 20 gadu jubileju

Šoruden jaunās mūzikas festivāls "Arēna" noritēs īpašā jubilejas zīmē – 2021. gadā festivāls notiks jau 20. reizi. Atskatoties uz bijušo un raugoties nākotnē, tas tiks ieskandināts jau septembrī, piedāvājot tiešsaistē sekot raidierakstu ciklam "Arēna runā". Tās būs sarunas par mūsdienu mūziku un mākslu Latvijā un pasaulē, kurās komponists Andris Dzenītis, kurš ir viens "Arēnas" radītājiem, tiksies ne vien ar labi zināmiem mūziķiem, bet arī ar dažādu citu jomu pārstāvjiem. Festivāla jubilejas gaidās "Facebook" platformā notiks arī "Arēnas" atmiņu vakari, pāršķirstot spilgtākās, 20 gadu laikā videoierakstos fiksētās muzikālo notikumu lappuses. Savukārt uz koncertiem "Arēna" klausītājus aicina no 16. līdz 27. oktobrim.

"Arēna" pirmoreiz notika 2002. gadā, un zīmīgi, ka viens no tās idejas autoriem bija arī diriģents Kaspars Putniņš, kura pārziņā ir šīgada festivāla atklāšanas koncerts "Štokhauzens un latvieši", kas 16. oktobrī notiks Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Sadarbojies ar izciliem pasaules līmeņa kolektīviem un rosinājis virkni jaundarbu tapšanu, arī šoreiz kopā ar paša izloloto Latvijas Radio kora grupu Putniņš piedāvās izcilu programmu. Skanēs fragmenti no vācu avangarda meistara Karlheinca Štokhauzena (Karlheinz Stockhausen) leģendārā opusa "Stimmung", kas rakstīts sešām balsīm un sešiem mikrofoniem un balstīts uz pārpasaulīgi skaistām virstoņu rindām. Turpat blakus arī Viļņā dzīvojošā Mārtiņa Viļuma "Lux aeterna, Children of Lir" jaunā versijā, kā arī Vīnē mītošās Santas Ratnieces uz "Nunc Dimittis" jeb Svētā Simeona slavas dziedājuma balstītā jaundarba "Nakts gaisma" pirmatskaņojums.

Šo abu spilgto latviešu skaņražu mūzika vairākkārt bijusi "Arēnas" uzmanības lokā. Šoreiz pirmatskaņojumu piedzīvos pat divi Ratnieces opusi. Viņas mūziku savā repertuārā iekļāvis arī Nīderlandes "Scordatura Ensemble", kas Latvijā viesosies 17. oktobrī, kad Reformātu baznīcā ieskandinās programmu "Tonality Flux – the Amsterdam Partch Project". Īpašu uzmanību šis kolektīvs pievērš neierastiem instrumentiem un to netradicionāliem skaņojumiem un intonēšanas iespējām, kā arī šajos jautājumos specializētā amerikāņu avangardista Harija Pārča (Harry Partch) atstātajam mantojumam.

Līdzās šī oriģinālā meistara mūzikai Rīgā skanēs arī viņa iedvesmoti opusi, kurus radījusi virkne dažādu tautību un paaudžu komponisti, tostarp pirmatskaņojumu piedzīvos pašmāju Evijas Skuķes kompozīcija "Solastalgia" un Santas Ratnieces "I'm Very Happy...". Šis darbs ar intriģējošo nosaukumu tapis kā atbalss pazudušam Pārča opusam "I'm Very Happy to be able to tell you about this...", izmantojot identisku instrumentāciju un skaņu pirmavotus – fragmentu no nozīmīgas BBC intervijas ar Otrā Pasaules kara pilotu, kas sabalsojas ar paša Pārča būvētā instrumenta "Kithara 1" un indiešu bungu skanējumu, kā arī soprāna un baritona balsīm.

Savdabīga tembrālā palete raksturo arīdzan atraktīvo Polijas kolektīvu "Neoquartet", kas balansē starp klasiskā un elektriskā stīgu kvarteta skanējumu. Koncertā "Electric a cappella", kas 19. oktobra vakarā notiks Reformātu baznīcā, šis mūsdienu mūzikā specializētais azartiskais ansamblis muzicēs kopā ar pieredzes bagāto pašmāju vokālo grupu "Putni", tostarp atskaņojot labi pazīstamo Latvijas skaņražu Uģa Prauliņa un Platona Buravicka, kā arī ASV mītošās Anitas Kupriss un poļu talanta Aleksandra Kosjova kompozīcijas.

Savukārt 26. oktobrī Mežaparaka Lielās estrādes Kokaru zāle būsim liecinieki vērienīgai koncertizrādei "Origin", kurā radošos spēkus apvienos izcilā ērģelniece Iveta Apkalna, oriģinālām idejām un ne ar vienu citu nesajaucamas balss apveltītais Jānis Šipkēvics, kā arī Rēzeknes mūzikas skolas meiteņu koris. Skanēs Johana Sebastiana Baha, Lionela Roga, Deivida Langa, Filipa Glāsa, Arvo Perta, Gabriela Forē mūzika, kā arī kompozīcijas no grupas "Instrumenti" repertuāra.

Jubilejas festivāla izskaņā – "Vein - Our roots", ar kuru Reformātu baznīcu 27. oktobrī pieskandinās Šveicē bāzētais trio "Vein", kas pēc veiksmīgas sadarbības ar LNSO un uzstāšanās "VEF Jazz Club" Latvijā viesosies jau atkārtoti. Šī kritiķu slavinātā un klausītāju iemīļotā kolektīva īpašajā skanējumā džeza improvizācija saplūst ar Rietumu kamermuzicēšanas tradīcijām.

Jaunās mūzikas festivāla koncertos apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid -19 izslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Koncerta apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties internetā, kā arī "Biļešu paradīzes" kasēs.