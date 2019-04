Jēgpilna dzīve mūzikā un Latvijā. Saruna ar itāļu flautistu Tommāzo Pratolu

Sarunas sākumā pieminēji konservatoriju, kurā aizsāki savas muzikālās gaitas.

Jā, savas mūzikas mācības sāku Alfredo Kazellas mūzikas konservatorijā L'Akvilā, kas ir galvaspilsēta Abrudzo novadam, kurā uzaugu. Sāku mācīties pie Paulo Rosi, un pie viņa nomācījos visilgāk. Sāku desmit gadu vecumā un beidzu 18 gados. Viņš patiesi bija viens no iedvesmojošākajiem manas dzīves skolotājiem, no viņa ieguvu ārkārtīgi daudz. Lieliska personība, atdeva sevi visu studentiem. Kā mūziķis un skolotājs viņš bija ļoti kvalificēts, meistarīgs. Ar viņu kopā pavadītais laiks bija liela laime un veiksme manā ceļā uz profesionāla mūziķa karjeru.

Ievēroju, ka esi studējis arīdzan citu valstu augstskolās.

Vienudien Paulo man teica – tev tagad vajag citu skolotāju, tādu, kas palīdzēs pakāpties citā līmenī, brauc uz ārzemēm, ej pie kāda flautista, kas ir nozīmīgs pasaules līmeņa mūziķis un kuram ir labi kontakti ar citiem ietekmīgajiem, ir pienācis brīdis, kad tev vajag ko vairāk!

Tā nu es devos studēt uz Ženēvas Mūzikas konservatoriju (vidusskola latviešu izpratnē – aut. piez.) un studēju tur divus gadus. Mans pedagogs bija Žaks Zūns (Zoon) – flautas spēles leģenda.

Ko divu gadu laikā Zūns tev iemācīja tādu, ko nepaguva Paulo?

Kad atbraucu uz Ženēvu, nespēju sevi atraisīt uz visiem simt procentiem – pārāk koncentrējos uz tehnisko spēju noslīpēšanu līdz perfekcijai. Žakam Zūnam piemīt brīnišķīgā prasme ātri noteikt studentu raksturu un personību. Viņš saprata, kāds esmu, un spieda pareizās podziņas, lai es attīstītu tieši tās prasmes, kas man līdz tam brīdim bija trūkušas. Viņš nereti teica – laid savu zvēru vaļā! Ar šo teicienu viņš vēlējās panākt, lai mana instinktīvā personības daļa beidzot izlauztos cauri čaulai. Es nekad neesmu bijis instinktīvs spēlētājs – vairāk domātājs.

Tev droši vien vairāk patīk strukturēt.

Jā! Manī, protams, ir arī emocionālā, instinktīvā puse, bet vēl joprojām strādāju pie tā, lai šis zvērs iznāktu no manis. (smejas) Šajā ziņā Žaks Zūns man ļoti palīdzēja. Arī ar fantāziju, ar viņa neiedomājamo mīlestību pret mūziku – to viņš pielipina saviem studentiem. Gluži tāpat kā Paulo. Līdz ar to man likās ļoti jauki, ka starp veco un jauno skolotāju bija sasaiste – man tas ļoti palīdzēja, kad aizbraucu no Itālijas.

Vai pēc tam vēl kaut kur esi mācījies?

Jā. Pēc diviem gadiem Ženēvā es vēl joprojām ļoti vēlējos iepazīties ar Silviju Karedu (Careddu), kura daudzus gadus bija pirmā flauta Berlīnes "Konzerthaus" orķestrī, vēlāk "Vīnes filharmoniķos". Viņa ir viena no ievērojamākajām flautas spēles virtuozēm Itālijā un vispār pasaulē. Vienmēr esmu viņu apbrīnojis, un vienmēr manī bijusi vēlme iepazīt viņu, tāpēc devos uz Berlīni, kur man bija iespēja studēt pie Silvijas Karedu vienu gadu.

Viņa man patiesi deva daudz – vairāk informācijas par tehniskiem knifiņiem, kas manu flautas spēli pacēla vēl augstākā līmenī. Brīdī, kad tavas tehniskās spējas ir ļoti augstas, tu vari vēl vairāk uzmanības pievērst spēles mākslinieciskajai pusei. Silvijai arīdzan bija fantastiska harizma – viņas mīlestība, pat kaisle pret mūziku un rūpība pret spēles stilu bija ļoti iedvesmojoša. Tas bija tikai viens mācību gads, bet ļoti intensīvs.

Pēc tam viņa aizgāja no pasniedzējas darba, jo ieguva vietu "Vīnes filharmoniķos". Viņu aizstāja Matjē Gosī-Anselēns (Gauci-Ancelin), un es turpināju studijas pie viņa. Abiem maniem Berlīnes pedagogiem bija līdzīgs redzējums par flautas spēli un mūziku kopumā. Patiesībā es vēl joprojām mācos Matjē klasē. Atbraucot uz Latviju, man nepietika laika nokārtot pēdējo eksāmenu, tāpēc studijas noslēgšu tikai šī gada jūnijā.