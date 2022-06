Jūrmalā uzstāsies 'nu jazz' leģenda 'Club des Belugas'

Festivāla "The Best of Summertime – aicina Inese Galante" programmā 20. augustā pulksten 20 Dzintaru koncertzālē uzstāsies leģendārā nu jazz grupa "Club des Belugas" no Vācijas.

Kā vēsta festivāla rīkotāji, grupa Jūrmalā iepazīstinās ar savu jauno solisti – pasaules džeza zvaigzni – vācu-zviedru dziedātāju Annu Luku (attēlā).

"Club des Belugas" mūzika ir atpazīstama jau no pirmajām notīm, raksta festivāla organizatori. Lielākā daļa klausītājiemāju to ir dzirdējuši dažādu populāru zīmolu reklāmās, bet grupas skaņdarbi ir iekļauti vairāk nekā 500 dažādās izlasēs.

"Džezs, fanks, souls, brazīliešu ritmi, lounge un bosanova – tā ir tikai daļa no "belugu" muzikālā repertuāra. Viņu koncerti notiek pārpildītās zālēs visā pasaulē, un tagad viņi atgriežas Jūrmalā," raksta organizatori.

"Club des Belugas" 2002. gadā dibināja grupas līderi Maksims Ilions (Maxim Illion) un Kitija Bila (Kitty the Bill). Jau pēc gada ar savām kompozīcijām viņi bija iekarojuši Eiropas topu pirmās vietas. Šodien grupa lepojas ar divpadsmit studijas albumiem, vairāk nekā divdesmit singliem un divām "Spanish Jazz Awards" nominācijām.

"Ar pirmo uzstāšanos festivālā šie mākslinieki izraisīja patiesu ažiotāžu, tādēļ mēs vēlreiz uzaicinājām viņus uz Jūrmalu. Dziedātāja Anna Luka – viegla, eleganta, ar pilnīgi neatkārtojamu vokālu. Viņas uzstāšanās aizskar dvēseles visjutīgākās stīgas. Ko vēl var pateikt? "Club des Belugas" uzstājas uz pasaules labākajām skatuvēm, tāpat kā visi mūziķi, kuri viesosies pie mums. Mums ir ļoti paveicies, ka ir iespēja sadarboties ar viņiem," saka festivāla iedvesmotāja Inese Galante.

Jau ziņots, ka festivāls "The Best of Summertime ‒ aicina Inese Galante" šogad notiks no 18. līdz 21. augustam. Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.