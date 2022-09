Kā 'Pink Floyd' leģenda Rodžers Voterss kļuva par Kremļa propagandas 'noderīgo idiotu'

Trauksmainajos pagājušā gadsimta 70. gados "Pink Floyd" basģitārists un dziesmu tekstu autors Rodžers Voterss neapšaubāmi bija viens no svarīgākajiem cilvēkiem rokmūzikas pasaulē, kura radītie stāsti par industrijas aizkulisēm un mūsdienu pasaules sociopolitiskajām traģēdijām atbalsojās miljoniem fanu apziņā. Tomēr laiki ir mainījušies – ja kādreiz Votersa Rietumu kapitālisma kritika simpatizēja lielām ļaužu masām, tad šobrīd viņš – apzināti vai neapzināti – kļuvis par marioneti Kremļa ideologu rokās, kas izmanto rokmūziķa publiskos izteikumus savu noziegumu attaisnošanai.

Šajā rudenī 78 gadus vecajam Rodžeram Votersam beidzot izdevās sarīkot savu Ziemeļamerikas koncerttūri "This Is Not a Drill", kas bija ieplānota jau 2020. gadā un tika atcelta pandēmijas iespaidā. Kamēr tūre joprojām turpinās (tā noslēgsies 15. oktobrī Mehiko), mūziķis ar apskaužamu regularitāti pamanās iepīties vienā skandālā pēc otra, īpaši, ja kādā intervijā viņu palūdz izteikties par politiska rakstura tēmām. Turnejas sākumā sašutumu publikas vidū izraisīja Votersa lēmums koncertā iekļaut ASV prezidenta Džo Baidena vizualizāciju, kurā viņš tika nodēvēts par "kara noziedznieku".

Augustā sekoja Votersa bēdīgi slavenā intervija CNN, kurā viņš nekautrējās paust savus uzskatus, ka Baidens un NATO patiesībā izprovocējuši Krieviju uz iebrukumu Ukrainā: "Šis karš faktiski ir par rīcību un reakciju uz NATO izplešanos līdz Krievijas robežām, lai gan iepriekš bija solīts, ka tas nenotiks." Intervijā Voterss norādīja, ka Baidens esot "kara noziedznieks", jo "lejot benzīnu Ukrainas kara liesmās". Šajā pašā intervijā, kas notika neilgi pēc ASV palātas spīkeres Nensijas Pelosi vizītes Taivānā, Voterss arī spītīgi uzstāja, ka sala pieder Ķīnai, un norādīja, ka žurnālistam būtu vairāk jāizglītojas. Nedēļu vēlāk koncerta laikā Voterss publikai sūdzējās, ka CNN esot sagraizījuši viņa atbildes, lai padarītu par publisku izsmieklu.

Rodžers Voterss nekad nav vairījies no politiskiem komentāriem – un jau kopš "Pink Floyd" slavas laikiem tā ir viena no būtiskākajām tēmām arī viņa daiļradē. Jau kopš leģendārā albuma "The Dark Side of The Moon", kas iznāca 1973. gadā un padarīja "Pink Floyd" par pasaules mēroga roka superzvaigznēm, Voterss sāka izteikti dominēt tieši kā dziesmu tekstu un līdz ar to – grupas paustā vēstījuma autors. Lai arī Votersa teksti visbiežāk reflektēja par viņa izjūtām mūzikas industrijā, netrūka arī asu sociālu komentāru, kuros arvien vairāk iezīmējās Votersa uz sociālisma pusi vērstie uzskati un pasaules redzējums.