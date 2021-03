'Kesselberg Ensemble' Lūznavas muižā ieraksta Mīteļa un Prauliņa mūzikas albumu

Lūznavas muižā no 6. līdz 12. martam rezidē senās mūzikas grupa "Kesselberg Ensemble". Soliste klavesīniste Ieva Saliete, kopā ar pieciem ansambļa mūziķiem Ilzes Grudules vadībā iecerējusi ierakstīt mūzikas albumu, kurā tiktu iemūžināta Johana Gotfrīda Mīteļa un mūsdienu latviešu komponista Uģa Prauliņa mūzika.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē ieraksta izdevēji no "SKANi", rezidences laikā tiks veikts arī mūzikas albuma programmas koncerta video ieraksts straumēšanai internetā. Tas būs pirmais Latvijā ierakstītais un pirmais tepat izdotais Mīteļa mūzikas albums. Nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" ierakstu izdos 2021. gada okobrī.

Kopš darbības pirmsākumiem 2004. gadā senās mūzikas ansamblis "Kesselberg Ensemble" apņēmies atdzīvināt un atgriezt Johana Gotfrīda Mīteļa, 18. gadsimta ievērojamākā Rīgas komponista, daiļradi un vārdu Latvijas un pasaules redzeslokā. 2005. gadā Šveices izdevniecībā "Cantando 2020" tika izdots grupas dubultdisks "Müthel. Concerti" ar solistiem klavesīnisti Ievas Salietes un baroka fagotistiem Serdžo Adzolīni un Ai Ikedu. "Kesselberg Ensemble" desmitgadi svinot, 2014. gadā tika izveidots un Latgales vēstniecībā "Gors", kā arī Mūzikas namā "Daile" atskaņots muzikālais pastičo "Māja Mītelim", komponista dzīvei un daiļradei veltīts multimediāls uzvedums. Savukārt 2019. gadā mūziķu apvienība svinēja 15 pastāvēšanas gadadienu, vērienīgi koncertējot Šveicē un Latvijā ar programmu "Quam Terra Fontibus", kurā tika iekļauta Johana Sebastiāna Baha un Mīteļa - skolotāja un viņa pēdējā skolnieka vokālā un instrumentālā mūzika.

Paralēli senās mūzikas izpētei un interpretācijai grupa sadarbojas ar mūsdienu komponistiem, pasūtinot skaņdarbus senajiem instrumentiem. Tā tapuši Burkharda Kinzlera (Burkhard Kinzler), Vinsenta Flikigera (Vincent Flückiger) un Hansa Martina Lindes (Hans-Martin Linde) opusi, kuri radošos un idejiskos impulsus guvuši tieši aizgājušo gadsimtu skaņu mākslā un tā laika instrumentu tembros.

Turpinot iesākto, ansamblis šī gada martā iecerējis ierakstīt mūzikas albumu, kurā tiktu iemūžināta Johana Gotfrīda Mīteļa un mūsdienu latviešu komponista Uģa Prauliņa mūzika, kā arī veikt mūzikas albuma programmas koncerta video ierakstu straumēšanai internetā. Mūzikas albuma un programmas koncerta video straumēšanas ieraksti tiks veikti 2021. gada 8. – 14. martā Lūznavas muižas Sarkanajā zālē. Ieraksta skaņu režisors būs Kaspars Putriņš. "Kesselberg Ensemble" mūziķu vēlme veidot jaunu Mīteļa mūzikas ierakstu rada tūlītēju atbalsi Latvijas Mūzikas informācijas centra ilggadējos centienos iegūt "SKANi" katalogā šī 18. gadsimta nozīmīgākā Rīgas skaņraža opusu ieskaņojumu. Tas būs pirmais Latvijā ierakstītais un pirmais tepat izdotais Mīteļa mūzikas albums.

"Latviešu mūzika nav tikai nogrieznis no nacionālā romantisma (Baumaņu Kārļa, Jurjānu Andreja, Jāņa Cimzes) līdz mūsdienām. Mūsu mūzikas tradīcija ir daudz senāka un bagātāka. Nu jau lielu starptautisku atzinību guvuši "Schola Cantorum Riga" ierakstītie viduslaiku dziedājumi no Rīgas misāles, kas ir pati senākā pierakstītā mūsu mūzika. Tagad esmu ārkārtīgi lepns un priecīgs, ka šīs jaunās sadarbības ietvaros "SKANi" katalogu papildinās arī izcilākais 18. gadsimta Rīgas komponists Johans Gotfrīds Mītelis kopā ar vienu no starptautiski atzītākajiem mūsdienu komponistiem – Uģi Prauliņu, " stāsta Egīls Šēfers, LMIC direktors un "SKANi" vadītājs.

Ieskaņojuma pavadošo bukleta tekstu rakstīs ievērojamais mūzikas zinātnieks, Šveices senās mūzikas augstskolas "Schola Cantorum Basiliensis" faktiskais izveidotājs un direktors 27 gadu garumā, Mīteļa mūzikas speciālists un viena no centrālajām figūra senās mūzikas pasaulē Pēters Raidemaisters (Dr. Peter Reidemeister). Tulkojumu no vācu valodas veiks Kristīne Circenis. Šis zinātniskais raksts būs pienesums Mīteļa daiļrades izpētē, audio albuma pievienotā vērtība.

Projekta realizācijā tiek iesaistīti 15 dažādu radošo nozaru pārstāvji, un tādējādi patreizējo ierobežojumu laikā viņiem tiek dota iespēja turpināt savu profesionālo darbību. Tas ir ne primārais, bet arī nozīmīgs projekta nepieciešamības pamatojums.

Pielāgojoties jaunajai realitātei un iespējām, "Kesselberg Ensemble" šī laika radošo ieceru galvenā ass ir muzikālo vērtību fiksēšana un saglabāšana mūzikas ieraksta un tā programmas video formātā (video filmēšanas grupa Sergeja Čakāna vadībā), kas ļautu mūziku un mūziķus ne vien dzirdēt, bet arī redzēt – tā ir kultūras procesu un vērtību kā veseluma saglabāšana un dokumentēšana.