Klajā laists baleta svītas '(Ne)stāsti man pasakas' mūzikas ieraksts

Populārākajās mūzikas straumēšanas platformās no 12. maija klausāms baleta "(Ne)stāsti man pasakas" mūzikas studijas ieraksts, ko komponējuši un ieskaņojuši Jānis Šipkēvics, Matīss Čudars un Kaspars Kurdeko.

Kā atgādina Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) pārstāve Irbe Treile, ieraksts tapis 2020. gada pavasarī skaņu studijā "Tru Music Studio" skaņu režisora un producenta Kriša Veismaņa vadībā.

Ierakstā dzirdami mūzikas autori – Jānis Šipkēvics – balss, klavieres, sintezatori, Matīss Čudars – ģitāras, elektronika, Kaspars Kurdeko – sitaminstrumenti un elektronika.

Balets "(Ne)stāsti man pasakas" ar Elzas Leimanes horeogrāfiju pirmizrādi piedzīvoja 2019. gadā kopā ar baletu "Hamlets". Abi viencēlieni šī gada aprīļa nogalē saņēma Dejas balvu kā Labākais baleta iestudējums, bet Elza Leimane tika atzīta par labāko baleta horeogrāfi.

"Doma par Jāņa, Matīsa un Kaspara kā mūzikas autoru klātesamību uz skatuves kopā ar dejotājiem bija mans pirmais un vistiešākais impulss, no kā radās un attīstījās pati ideja un kodols baletam "(Ne)stāsti man pasakas". Viņu personības, aizrautība un smalkums caurvijas brīnišķīgā skanējumā, kas katrā izrādē mijiedarbībā ar dejotājiem veidojas par krāsas skaņu. Mūzikai piemīt krāsa- formulējums, kas kļuva par izrādes uzstādījumu. Ar lielu sajūsmu un pateicību atceros laiku, kā tapa "(Ne)stāstu" mūzika. Tā bija un vēl joprojām ir īsta, patiesa un ārkārtīgi radoša saruna. Zinu, ka arī baleta māksliniekiem saspēle un sadejošanās ar Jāni, Matīsu un Kasparu ir īpaša, aizraujoša pieredze. Laikā, kad gaidām tikšanos klātienē, milzu prieks par viņu uzņēmību ierakstīt "(Ne)stāsti man pasakas" mūziku. Patīkamu klausīšanos!" saka baleta horeogrāfe Elza Leimane.

Mūzikas autori uz LNOB skatuves piedalās katrā izrādē un muzicē, sadarbojoties ar dejotājiem. Baleta svīta beidzot iemūžināta ierakstā, tagad ļaujot to noklausīties gan tiem, kuri piedzīvojuši izrādi, gan tiem, kuri to nolēmuši apmeklēt nākotnē. To iespējams klausīties arī kā neatkarīgu muzikālu vienību.

Jānis Šipkēvics saka: "Šī bija absolūti jauna pieredze. Pirmkārt, piefiksēt Elzas diriģēto sajūtu partitūru, tulkot mūzikā Imanta Ziedoņa pasaku krāsu kodus. Otrkārt, darīt to gan fiksēti, gan improvizācijā, turklāt tandēmā ar dejotājiem. Mums bija jāsaplūst vienā organismā, kas sākotnēji bija izaicinājums, taču ar katru nākamo soli sagādāja arvien lielāku pārsteigumu par iepriekš nedzirdētas muzikālās valodas rašanos."

Ieraksts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Albuma vizuālās identitātes autori ir Andris Freibergs un -8.