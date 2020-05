Koncertdzīvi atsāks arī Latgales vēstniecībā 'Gors' Rēzeknē

Sestdienas, 30. maija, vakarā pulksten 19.00 Latgales vēstniecības "Gors" Mazajā zālē 24 klausītājiem būs iespēja piedzīvot klātienes koncertu – pirmatskaņojumā skanēs pianista Riharda Plešanova jaunā mūsdienu mūzikas koncertprogramma "Mainīgās faktūras".

Koncertu ikviens interesents visā pasaulē varēs klausīties arī video tiešraidē.

Pianists Rihards Plešanovs, kura dzimtā puse ir Gulbene, Rēzeknē pirmatskaņos koncertprogrammu, kurā skanēs Imanta Zemzara, Fazila Saja, Ģērģa Ligeti, Lindas Leimanes, Olivjē Mesiāna, Pētera Vaska, Edgara Raginska un paša Riharda skaņdarbi.

Par gaidāmo koncertprogrammu pianists stāsta: "Lai gan programma ir kontrastaina, iestudēšanas procesā saskatīju daudz līdzību starp šiem skaņdarbiem. Imanta Zemzara 1973. gadā rakstītajās "Faktūrās" saklausāma rokmūzikas un minimālisma elementi, kas labi sasaucas ar Ligeti virtuozajām etīdēm. Lindas Leimanes skaņdarbs "Les Fleksibles", ko esmu pirmatskaņojis, saklausāmas austrumnieciskas intonācijas, kas atbalsojas ar turku strinkšķināmo instrumentu baglamu, ko savā kompozīcijā "Black Earth" imitē Fazils Sajs. Pētera Vaska "Baltā ainava" un Olivjē Mesiāna "Jēzus bērniņa skūpsts" ir kā apskaidrota meditācija, kas ļauj ielūkojoties savā zemapziņā. Savukārt mana kompozīcija "Veltījums Džonam Keidžam" un Edgara Raginska skaņdarbs "Mazā elektroniskā mūzika" ir enerģisku ritmu un hipnotisku deju caurvīta."

Pianists Rihards Plešanovs uzstājas gan kā solo mākslinieks, gan ar orķestriem (sadarbojies ar "Kremerata Baltica", "Sinfonietta Rīga", Liepājas Simfonisko orķestri un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri), kā arī regulāri sadarbojas ar Latvijas Radio kori. Viena no tuvākajām iecerētajām sadarbībām ir dzejnieces Annas Rancānes koncertuzvedumā "Latgolys freska", kura pirmizrāde no aprīļa nu pārcelta uz septembri. Rihards Plešanovs ir klavierkvarteta "Quadra" un ansambļa "Arcandela" mūziķis. Pianists pirmatskaņojis Jēkaba Jančevska, Anitras Tumševicas, Lindas Leimanes un citu latviešu komponistu jaundarbus, regulāri veic ierakstus teātra izrādēm un kinofilmām. 2017. gadā kļuvis par Jāzepa Vītola starptautiskā pianistu konkursa finālistu. 2017. gadā Rihards ieguvis maģistra grādu JVLMA Sergeja Osokina klasē, tāpat studējis arī Hannoveres Teātra un mūzikas augstskolā pie Eināra Stīna Nokleberga un Maskavas Valsts konservatorijā pie Mihaela Voskresenska, kā arī joprojām papildina prasmes meistarklasēs pie Dmitrija Baškirova, Dinas Joffes, Dana Tai Šona u. c.

Piektdien, 29. maija, pulksten 19.00 vakarā, "Gors" profilā sociālajā tīklā "Facebook" piedāvās noskatīties pirmskoncerta sarunu ar pianistu Rihardu Plešanovu.

Biļetes koncerta baudīšanai klātienē var nopirkt "Gora" un "Biļešu paradīze" biļešu sistēmās. Savukārt koncerta tiešraide, nopērkot pieejas kodu, būs pieejama gan "Biļešu paradīze" lapā, gan Latgales vēstniecības "Gors" mājaslapā.