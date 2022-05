Koncertos 'Marhils un draugi' svinēs Ulda Marhilēviča 65. jubileju

Otrdien, 31. maijā, komponists Uldis Marhilevičs svin 65 gadu jubileju. Par godu dzimšanas dienai šovasar notiks vairāki koncerti "Marhils un draugi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Koncerti notiks 30. jūlijā pulksten 19 Ropažu muižas parkā, 11. augustā pulksten 19 Jelgavā, brīvdabas koncertzālē "Mītava" un 26. augustā pulksten 19 Rojas brīvdabas estrādē.

Koncertos piedalīsies dziedātāji Aija Andrejeva un Ivo Fomins, virtuozais vijolnieks Dzintars Beitāns un pats jubilārs – komponists, daudzu skaistu dziesmu autors Uldis Marhilevičs. Par pavadījumu parūpēsies instrumentālā grupa.

"Vienkārši nāciet klausīties, jo koncertos skanēs visplašākais repertuārs – dziesmas no dažādiem laikiem: sākot no "Lūguma", kuru kādreiz dziedāja Mirdza Zīvere; "Tikai tā" un citas dziesmas no "Liepājas brāļu" repertuāra, "Mēs varam līdzās būt"; fragmenti no dziesmu spēles "Tobāgo"; manas veidotās Raimonda Paula dziesmu aranžijas; protams, arī dziesmas no grupas "Remix", Aijas Andrejeva un Ivo Fomina repertuāra," saka Uldis Marhilēvičs, piebilstot: "Šis ir tāds laiks, kad jāsvin katra dzimšanas diena, jo nezinām, kas būs rīt. Es jūs ļoti gaidīšu koncertos!"

"Mana vasara ir izdevusies, ja varu uzstāties kopā ar Uldi, un mēs ar viņu kopā koncertējam jau septiņus gadus. Vienmēr esmu priecīga par šādu iespēju, turklāt šovasar būs trīs koncerti un šajos koncertos būsim lieliska kompānija," gandarījumu pauž dziedātāja Aija Andrejeva, piebilstot: "Man Ulda dziesmas ir ļoti mīļas, un vienmēr tās izpildu ar lielu baudu un prieku. Šajos koncertos dziedāšu gan solo, gan, iespējams, kādu duetu kopā ar Ivo Fominu. Ceru arī nodziedāt Marhila dziesmu "Vēl", kuru savulaik dziedāja Mirdza Zīvere un kura nu ir mana mīļākā Ulda komponētā dziesma. Nu jau man ir radusies sajūta, ka tā ir mana dziesma, jo arī neviens pašas koncerts man nav iedomājams bez šīs dziesmas. Tas koncertos allaž ir absolūts "sprādziens", un ja vēl varēšu to dziedāt kopā ar pašu Uldi… Tajā visā ir kaut kāda maģija!"

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.