Koncertzālē 'Cēsis' skanēs Kīta Emersona un Uģa Prauliņa simforoks

Sestdien, 24. oktobrī, Koncertzālē "Cēsis" gaidāms "Sinfonietta Rīga" koncerts, kurā skanēs komponistu Kīta Emersona, Platona Buravicka un Uģa Prauliņa darbi, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grupas "Dagamba" dalībnieka, pianista Daiņa Teņa izpildījumā skanēs britu progresīvā roka leģendas Kīta Emersona Pirmais klavierkoncerts un tam līdzās – Platona Buravicka parafrāze par Emersona un viņa domubiedru daiļradi. Koncerta programmas īpašais notikums būs Uģa Prauliņa jaundarba "Elements" pasaules pirmatskaņojums.

Kā raksta koncerta veidotāji, 60. gados jaunas vēsmas jau zināmo mūzikas žanru kaleidoskopā ienesa viens no britu progresīvā roka pamatlicējiem, taustiņinstrumentālists un komponists Kīts Emersons (1944-2016). Kopā ar basģitāristu Gregu Leiku no ārtroka apvienības "King Crimson" un sitaminstrumentālistu Karlu Palmeru no odiozās teatrālo rokmūzikas priekšnesumu grupas "Crazy World of Arthur Brown" Emersons 1970. gada sākumā dibināja trio "Emerson, Lake and Palmer" (ELP). Šī apvienība iezīmēja Emersona daiļrades māksliniecisko briedumu un populārās mūzikas pasaulē integrēja nopietnu akadēmisko repertuāru un domāšanu. ELP savu ekspresīvo un nereti megalītisko skaņdarbu tapšanā izmantojuši Ārona Koplenda, Johana Sebastiāna Baha, Pētera Čaikovska, Leoša Janāčeka, Modesta Musorgska, Sergeja Prokofjeva un Belas Bārtoka kompozīcijas, un katrs grupas skaņu ierakstu albums vērtējams kā idejiski un stilistiski noslīpēts konceptuālās mākslas paraugs.

Koncertā Cēsīs skanēs Kīta Emersona Pirmo klavierkoncerts, ko kopā ar "Sinfonietta Rīga" atskaņos Dainis Tenis, publikai plašāks pazīstams kā apvienības "Dagamba" pianists.

"Kīta Emersona Klavierkoncerts apkopo nepārspējamā taustiņinstrumentālista talanta zīmīgākās šķautnes – virtuozu solopartiju, neskaitāmas saiknes ar iepriekšuzrakstītu mūziku, impulsīvu temperamentu. Šī ir manas jaunības mūzika un pārņem laimes sajūta to atskaņojot kopā ar 21. gadsimta mūziķiem," atdzīst diriģents Normunds Šnē.

Līdzās Emersona skaņdarbam programmā likts viens no nepieradinātākajiem Latvijas radošajiem gariem Platons Buravickis. Klausītājiem tiks piedāvāta parafrāze par britu mūziķa un viņa domubiedru daiļradi skaņdarbā "EmersoniLaPa", kas "Sinfonietta Rīga" un Normunda Šnē lasījumā tika pirmatskaņots pērn 29. novembrī Lielajā ģildē.

Savukārt vakara lielākais notikums ir latviešu komponista Uģa Prauliņa jaundarbs "Elements", kura žanriskais apzīmējums ir "Eclectic (con)Fusion Symphony in Rock". Dzelzs priekškara šajā pusē dzimušais un augušais Prauliņš, tāpat kā Emersons, ir klasiskās un neakadēmiskās skaņu pasaules savienotājs – ar rokmūziķa nervu, turklāt ar lielu interesi par tautas mūziku.

Uģis Prauliņš par savu jaundarbu "Elements" saka: "Šis darbs ir manas iepriekšējās pieredzes apkopojums. Te ir cieņpilni un eksperimentāli apliecinājumi savu līdzšinējo ideālu un iedvesmotāju rokrakstiem un atmosfērām mūzikā. Ir savādi, pat satriecoši redzēt afišā savu vārdu blakus izcilam iedvesmotājam Kītam Emersonam. Pozitīvi ironiskā kārtā – jau pirmajā Simfonijas daļā ir diezgan tieša alūzija uz izcilo ELP konceptskaņdarbu "Tarkus", kura galvenā tēma bieži mani iedvesmojusi mani vairāki skaņdarbu radīšanā. Šis jaundarbs man ir eksperimentāls un mani interesē kā kopskanēs izvēlētais motīvs un faktūru risinājums. Paldies visiem, kuri uzņēmās šo risku – doties šādā ceļojumā, un klausītājiem, kuri pacietīgi ziedos savu vakaru pirmatskaņojumā Cēsīs."

Biļetes uz koncertu nopērkamas Koncertzāles "Cēsis" kasē, "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.