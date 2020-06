Kopenhāgenā atklās Nika Keiva izstādi

Kopenhāgenā, Dānijas Karaliskās bibliotēkas jaunajā ēkā, pazīstamā arī kā Melnais dimants, no 8. jūnija būs apskatāma austrāliešu mūziķa Nika Keiva izstāde "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition".

Iepriekš izstādi bija plānots atvērt 23. martā, taču Covid-19 pandēmijas dēļ tas tika atlikts. Kā liecina informācija mūzika "Facebook" profilā, izstāde būs aplūkojama no 8. jūnija līdz 2021. gada 13. februārim.

"Stranger Than Kindness" tiek pieteikta kā izstāde – ceļojums mūziķa un stāstnieka Nika Keiva radošajā pasaulē. Izstādes nosaukums ir atsauce uz Nika Keiva 1986. gada albumā "Your Funeral... My Trial" iekļauto dziesmu "Stranger Than Kindness".

Izstādē būs aplūkojamas liela izmēra instalācijas, ko pavadīs īpašai ekspozīcijai veidots skaņu celiņš, un vairāk nekā 300 priekšmetu no Keiva privātkolekcijas, Merburnas mākslas centra un Dānijas Karaliskās bibliotēkas arhīvu materiāli un atsevišķi no privātkolekcijām deponēti priekšmeti.

Tie būs gan mākslas darbu oriģināli, dziesmu tekstu rokraksti, literatūras darbi, fotogrāfijas, videomateriāli, personiskie artefakti, utt. Izstāde būs aplūkojama astoņās Melnā dimanta zālēs.

Skanisko noformējumu izstādei veidojis pats Niks Keivs kopā ar savu ilggadējo sabiedroto – Vorenu Ellisu.

Līdz ar izstādes atvēršanu iznāks grāmata "Stranger Than Kindness".

Niks Keivs ir Lielbritānijā dzīvojošs austrāliešu mūziķis, kurš kulta statusu iemantojis kopā ar savu grupu "The Bad Seeds", taču viņš savā radošajā darbībā ir arī solomākslinieks, stāstnieks, scenāriju autors un rakstnieks. Latvijā Niks Keivs viesojies divas reizes, vienā no tām kā "Positivus" festivāla galvenais mākslinieks.