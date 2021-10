Krista Auznieka skaņdarbs plūcis laurus konkursa 'Rostrum' jauno komponistu grupā

Oktobra vidū Serbijas galvaspilsētā Belgradā noslēdzās ikgadējā starptautiskā komponistu jaundarbu skate "Rostrum". Jauno komponistu grupā vecumā līdz 30 gadiem galveno balvu ieguva latviešu komponists Krists Auznieks par kompozīciju "Are One", kas vienlaikus iekļuvusi arī galvenajai balvai izvirzīto darbu pirmajā desmitniekā.

Kā "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāve Ieva Aile, Latvija šī konkursa jauno komponistu grupā uzvarējusi jau otro reizi pēc kārtas – 2019. balvu par opusu "When" saņēma komponists Jēkabs Jančevskis.

Šogad "Rostrum" notika jau 67. reizi, vērtējot 37 jaundarbus no 21 valsts. Galvenajā kategorijā balva piešķirta Serbijas pārstāvei Ivanai Ogņanovičai par opusu "Lonesome Skyscraper" (Vientuļais debesskrāpis).

Krista Auznieka opuss "Are One" pirmatskaņojumu piedzīvoja laikmetīgās kameroperas "Tagadne (Time present)" ietvaros 14. un 15. augustā kultūrvietā "Hanzas perons". Kopā ar komponistu šo kameroperu radījuši vizuālie mākslinieki Krista un Reinis Dzudzilo. Kompozīcija tapusi Lielo mūzikas balvu ieguvušās Krista Auznieka kompozīcijas "Uguns un Roze" ietekmē, iedvesmojoties no Tomasa Stērnsa Eliota dzejas darba "Četri kvarteti". "Uguns un Roze" ir daļa no operas "Tagadne (Time Present)", taču jaunā iestudējuma kulminācija ir Auznieka jaundarbs "Are One" dziedātāja Jāņa Šipkēvica, Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" un diriģenta Normunda Šnē interpretācijā.

Latvijas Radio pārstāve šajā konkursā jau otro reizi pēc kārtas bija Latvijas Radio 3 – "Klasika" programmu vadītāja Signe Lagzdiņa. Strādājot žūrijā, konkursam pieteiktajos darbos viņa novērojusi vairākas zīmīgas tendences: "Aizvien vairāk komponistu pievēršas tīrai skaņai – ļoti statiskai, tonālai, melodiskai". Signe neslēpj prieku par Krista Auznieka uzvaru: "Tas nenotiek bieži, ka viena valsts divas reizes pēc kārtas saņem vienu no galvenajām balvām – liels prieks par Kristu! Konkursā man arī ļoti daudzi uzdeva jautājumu, kas ir Jānis Šipkēvics...".

Signe arī atzīmē – to, ka Krists Auznieks savā jaundarbā atradis lielisku veidu, kā sapludināt žanrus, nepadarot neko banālu vai nebaudāmu, uzsvēruši daudzi kolēģi starptautiskajā žūrijā. Viņu vidū – arī viens no pieredzējušākajiem delegātiem "Rostrum" konkursā, Slovēnijas Radio pārstāvis Gregors Piršs, kurš šī konkursa žūrijā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus: "Šis patiešām ir izcils darbs. Kāpēc? Komponists staigā pa plānu ledu – tikai pāris milimetru vairāk, un tas varētu pārvērsties kičā. (..) Krista Auznieka darbā mani ļoti uzrunā tas, kā vokāls iekļaujas ļoti sarežģītā un paternu pilnā orķestra partitūrā. Ģeniāli! Es pats kā komponists esmu ļoti jūtīgs, kad runājam par melodiju, un šajā skaņdarbā tas ir paveikts ļoti eleganti. Elegance, manuprāt, šeit ir ļoti svarīga. Šeit valda nevis avangards vai revolūcija, bet drīzāk evolūcija, un tas ir vēl spēcīgāk". Tāpat Piršs neslēpj, ka šim darbam paredzējis uzvaru arī galvenajā kategorijā. Un pamatoti: Auznieka opuss "Are One" patiešām iekļuvis arī galvenās kategorijas pirmajā desmitniekā.

Savukārt BBC Radio 3 pārstāve konkursā "Rostrum", BBC simfoniskā orķestra galvenā producente Anna Makeja (Ann McKay), raksturojot Krista Auznieka opusu, slavinošus vārdus velta gan mūzikai, gan Jāņa Šipkēvica balsij: "Krista skaņdarbs ir brīnišķīgs! Jau no pirmajām skaņām sapratu – tas būs kas interesants". "Domāju, šis ir arī drosmīgi uzrakstīts darbs – tikai balsij un diezgan retinātam orķestrim. Bet – šeit ir īpašā Jāņa Šipkēvica balss. Pēc tam visu vakaru pavadīju, meklējot internetā, ko viņš darījis, kāda bijusi viņa skola un pieredze. Unikāla balss! Tādai rakstīt bijusi drosmīga izvēle, bet – Jāņa balss skaņdarbam iedevusi milzu plašumu. Jānis spēj nodziedāt tik augstu un arī tik zemu, un ne tikai – Jāņa dziedājumā klātesoša ir arī dvēsele, skumjas. Burvīgi! Protams, arī Eliota vārdi ir ļoti ietekmējoši. (..) Kaut viņš gluži nav viens no uzmundrinošākajiem dzejniekiem un viss varēja izvērsties diezgan depresīvā skaņdarbā, iznākums ir pacilājošs – uzreiz zināju, ka vēlos šo darbu noklausīties vēlreiz un to arī izdarīju: šis bija vienīgais konkursa skaņdarbs, ko noklausījos no sākuma līdz beigām vēlreiz! To darot, uzdevu sev jautājumu, vai tiešām Krista skaņdarbs ir tik labs, kā domāju, un – jā, tā ir. Šis ir īpašs darbs. Novēlu tam vēl citus atskaņojumus, kaut gan pieņemu, ka neatradīsies daudz cilvēku pasaulē, kas varēs tuvināties Jāņa Šipkēvica vokālās partijas interpretācijai," norāda Makeja.

Starptautiskās Mūzikas padomes (International Music Council) un UNESCO kopīgi rīkotais starptautiskais komponistu konkurss "Rostrum" notiek kopš 1954. gada. Tā ir pasaules raidstaciju piedāvāto jaundarbu ierakstu skate, kurā piedalās vairāk nekā 30 dalībvalstu. Latvijas Radio ar labiem un izciliem panākumiem šajā konkursā piedalās kopš 1993. gada, tostarp deleģējot pārstāvi konkursa žūrijai, kas piedalās darbu vērtēšanā un uzvarētāju noteikšanā.

Konkursā uzvaras laurus jauno komponistu kategorijā plūkuši Ēriks Ešenvalds, Santa Ratniece, Kristaps Pētersons, Jēkabs Jančevskis. Galvenajā kategorijā 2005. gadā ar skaņdarbu jauktajam korim "Le temps scintille..." uzvarējis Mārtiņš Viļums. Zīmīgi, ka Krists Auznieks "Rostrum" žūrijas uzmanību izpelnījās jau 2014. gadā, kad viņa kordarbs "I Exist As I Am" iekļuva labāko un pasaules raidstacijām rekomendēto skaņdarbu trijniekā jauno komponistu kategorijā.

Latvijas Radio dalība konkursā "Rostrum" nozīmē mūsu mūzikas atpazīstamību un nonākšanu visas pasaules raidstaciju apritē, apliecinot arī Latvijas izcilo atskaņotājmākslinieku un meistarīgo Latvijas Radio skaņu režisoru profesionalitāti. Latvijas Radio 3 – Klasika klausītājiem regulāri piedāvā "Rostrum" ietvaros izskanējušos dalībvalstu autoru jaundarbus, klausītājus iepazīstinot ar pašu aktuālāko akadēmisko mūziku.