Lady Gaga kūrē 'online' mūzikas festivālu Covid-19 apkarošanai

Amerikāņu popzvaigzne Lady Gaga sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju un "Global Citizen" šā gada 18. aprīlī rīkos mūzikas festivālu, ko tiešraidē varēs skatīties gan ar interneta, gan televīzijas palīdzību. Jau šobrīd ir zināma visai iespaidīga festivāla programma, kurā iekļauti gan vecmeistari Eltons Džons un Pols Makartnijs, gan jaunās zvaignes Billija Eiliša un Lizzo. Kopumā festivālā, kam dots nosaukums "One World: Together at Home", attālināti uzstāsies 19 dažādi mākslinieki, tai skaitā pati Lady Gaga.

Festivālu ASV varēs noskatīties 18. aprīlī, bet Eiropā to 19. aprīlī demonstrēs BBC One. Tāpat festivālu varēs skatīties tiešsaistē. Plašāk par iespējām vērot tiešraidi – šeit. .

Festivāla translēšanai apvienojušās trīs televīzijas – NBC, ABC and CBS, kas ir vēsturisks notikums. Pasākuma vadītāju lomās būs pasaulslaveni komiķi, kas pārstāv katru no šīm televīzijām – Džimijs Falons, Džimijs Kimmels un Stīvens Kolbērs.

Festivāla mērķis ir patekties visiem medicīnas darbiniekiem, kuri strādā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 apkarošanai, kā arī informēt un atgādināt par šobrīd būtisko ierobežojumu ievērošanu, kā arī aicināt ziedot slimības izpētei un ierobežošanai.

Festivāla programmu veido dziedātāja Lady Gaga. Viņas jaunākā albuma "Chromatica" izdošana tika atlikta Covid-19 dēļ. Dziedātāja festivāla programmā iekļāvusi arī tādus mūziķus kā Alanisa Morisete, Burna Boy, Andrea Bočelli, Billijs Džo Armstrons no "Green Day", Kriss Mārtins no "Coldplay", Edijs Veders no "Pearl Jam", Stīviju Vonderu un citus.

Tāpat tiek ziņots, ka tiešraidei pieslēgsies dažādas slavenības – Deivids Bekhems, Idriss un Sabrina Elbas, Prijanka Čopra un citi.

Līdzās mūziķu priekšnesumiem, skatītāji tiks informēti un izglītoti par Covid-19, par profilaksi, ko var veikt ikviens, un atbildību, neizplatīt vīrusu tālāk. Būs intervijas ar Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem, ārstu pieredze un cilvēkstāsti no medicīnas darbiniekiem, kuri ir pirmajās rindās cīņā ar Covid-19.

Jau ziņots, ka ASV kopš pandēmijas sākuma ir reģistrēti 12 722 nāves gadījumi ar Covid-19, un valsts šai ziņā tuvojas vissmagāk skartajām valstīm Itālijai un Spānijai, kurās upuru skaits ir attiecīgi 17 127 un 13 798.

Pasaulē oficiālais ar Covid-19 saslimušo skaits strauji tuvojas pusotram miljonam, bet no slimības miruši jau vairāk nekā 82 000 cilvēku. Gandrīz visas valstis pandēmijas dēļ ieviesušas stingrus drošības pasākumus, kuru dēļ sākusies globāla ekonomiskā stagnācija, raisot bažas par dziļu krīzi.