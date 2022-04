Latviešu reperi Ukrainas atbalstam izsola savas relikvijas

Šī gada 26. martā Rīgā, mākslas centrā "Noass" notika labdarības koncerts "Latviešu reps pret karu Ukrainā", kurā tika saziedoti vairāk nekā seši tūkstoši eiro. Lai turpinātu vākt līdzekļus Ukrainas atbalstam, koncerta rīkotājs, hip-hopa mākslinieks Arturs Skutelis aicinājis savus kolēģus labdarības izsolei ziedot savas īpašās relikvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Repa izsole tiek īstenota ar platformas "ukrainascilvekiem.lv" palīdzību. No 6. līdz 8. aprīlim pulksten 12 izsolē pieejamas dažādas ekskluzīvas latviešu reperu lietas un priekšmeti: apģērbs, reti albumu ieraksti, rokraksti utt.

Izsolē piedalās: Arstarulsmirus, Arturs Skutelis, Bārda, BDM, Brīvrunu Projekts, Edavārdi, Ginger Mane, Kurts, Ozols, Pionieris, Prusax, R.2.R.S., Reinšteins, "Singapūras satīns" un VIŅA. Latviešu repa faniem ir iespēja savā īpašumā iegūt, piemēram, Arstarulmirus "hūdiju" ar albuma "Beidzot" dziesmu nosaukumiem, Kurta "New York Rangers" kreklu ar autogrāfu, kas viņam bija mugurā 2001. gadā, filmējot klipu dziesmai "Labais puika" vai reperes VIŅA kroni no "Zelta mikrofona 2020" ceremonijas.

Visa izsolē iegūtā nauda būs ziedojums Ukrainas atbalstam.

Jau ziņots, ka 26. martā notika līdz šim vērienīgākais Latvijas hip-hopa koncerts, turklāt ienākumi no ieejas biļetēm pilnā apmērā tika nogādāti "ziedot.lv" projektam "Ukrainas cilvēkiem!". Kā "Delfi" informē Skutelis, kopā izdevies saziedot 6343,22 eiro.

Koncertā piedalījās vairāki desmiti latviešu hip-hopa pārstāvju: AKE, ansis, Arčijs, Arstarulsmirus, Arturs Skutelis, Artūrs Jenots, Banda Banda, Bārda, BDM, Brīvrunu Projekts, Burlax, BUSH, Būū, Deniss, E.V., Edavārdi, Eliots, Fiņķis, Ginger Mane, I MEAN LOVE, Idus Abra un Gints Smukais, Jacques of S'T'A, Jānis Krūmiņš, Kaizers, Karlo the, Kjuumanis, Kreisais Krasts, Kurts, Latgalīšu Reps, March, Melikols, Misters, Mixmaster AG, MUUD, Ods, Oriole, Ozols, Pafs, Prusax, Punkts uz I, R.2.R.S., Rays, Reinšteins, Rīmdari, Rolands Če, Singapūras Satīns, Steps, Tie Tur, Ūga, xantikvariāts, Zeļģis, Zemsegu Pasaule. Koncertam attālināti pieslēdzās: Kaņepe, Pikaso, Reinis Kapone un VIŅA. Visu pasākuma laiku pie dīdžeja pults atradās Dj Vinvins.