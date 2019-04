Latvijā jau sesto reizi svinēs Starptautisko Džeza dienu

Visbeidzot 2. maijā pulksten 19 "Kinfield Cafe" Krišjāņa Barona ielā 66/68 notiks smalks džeza trio koncerts, kurā uzstāsies franču-tunisiešu saksofonists Yacine Boulares, latviešu pianists Krists Saržants un amerikāņu basists Rob Duguay. Boulares šobrīd dzīvo Ņujorkā un ir oficiālais tā saukto koka pūšaminstrumentu zīmola "D'Addario" un to iemutņu zīmola "Lebayle" mākslinieks. Viņš neaprobežojas tikai ar džeza iemaņām un labprāt metas jaunos izaicinājumos gan pasaules tautu, gan klasiskajā mūzikā, uzspēlējot kopā pat ar Placido Domingo.

Krists Saržants ir spožs mūsdienu latviešu komponists, kurš smeļas iedvesmu gan no džeza, gan no klasiskās un kino mūzikas. Viņš studējis klavierspēli gan Latvijā, gan Dānijā, daudz koncertē ārvalstīs un pērn tika nominēts Nika Gothema balvai par ieguldījumu Latvijas džeza mūzikā. Savukārt Kanādā dzimušais, bet ASV uzaugušais Rob Duguay tagad dzīvo Ņujorkā, pasniedz privātstundas jaunajiem basistiem un regulāri uzstājas kopā ar mūziķiem no visas plašās pasaules, kuru vidū arī agrāk bijuši mūziķi no mūsu valsts. Diviem cilvēkiem paredzēta galdiņa rezervēšana kafejnīcā pa tālruni 24776096 (cena 10 eiro), citādi ieeja bez maksas.

Par UNESCO atzītu kultūras pasākumu Starptautiskā Džeza diena kļuva 2011. gadā. Tās mērķis ir uzsvērt džeza žanra muzikālo nozīmīgumu un diplomātisko lomu visas zemeslodes iedzīvotāju saliedēšanā. Džeza dienas pasākumus Latvijā organizē apvienība "Wise Music Society", kuras misija ir palīdzēt klausītājiem atrast jaunu mūziku, nodrošinot, lai tā ir "wise" jeb patiesi kvalitatīva, bet mūziķiem – rast pielietojumu tam, ko viņi dara, un sasniegt plašāku mērķauditoriju.