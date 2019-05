'Lielais dzintars' vasaras koncertus atklās ar enerģisko franču grupu 'Electro Deluxe'

Sestdien, 8. jūnijā, pulksten 19.00, Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Lielajā zālē notiks vasaras atklāšanas koncerts, kurā uzstāsies franču džeza, fanka, hiphopa un soula grupa "Electro Deluxe", kas pērn kā gada labākā grupa saņēma franču ekvivalentu "Grammy" balvai – džeza mūzikas balvu "Victoire de la Musique", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Santa Margeviča.

"Electro Deluxe" sevi dēvē par vilkiem jēra ādā. Ar dinamītam līdzīgu jaudu viņi iekarojuši pasaules koncertzāļu lielākās skatuves – Ķīnā, Indijā, Kanādā, Meksikā, Turcijā, Eiropā. Ar saviem ekspresīvajiem un emocijām piesātinātajiem priekšnesumiem "Electro Deluxe" kļuvusi par vienu no pieprasītākajām mūzikas grupām Eiropas lielākajos džeza un popmūzikas festivālos. Pēdējie trīs no viņu sešiem studijas albumiem iekarojuši Francijas džeza mūzikas un popmūzikas topu virsotnes. Grupas mūzika ir dzirdama arī filmās un televīzijas pārraidēs, tai skaitā ASV skatītākajā seriālā "The Good Wife" ("Labā sieva").

Lai gan skatuves darbību sākuši kā kvartets, pievienojoties Amerikas Savienotajās Valstīs dzimušajam solistam Džeimsam Koplijam (James Copley), "Electro Deluxe" ieguvis neatkārtojamu skanējumu un eleganci. Džeimss pārņem skatuvi gan ar savu lielisko balsi, gan neizsīkstošo enerģiju un šarmu.

Liepājā "Electro Deluxe" uzstāsies Eiropas koncerttūres ietvaros – vasarā viņi apceļos lielākās skatuves Francijā, Vācijā, Šveicē, Luksemburgā un Lietuvā. Koncertos grupa izpildīs dziesmas no sava jaunākā albuma "Circle", kā arī populārākos skaņdarbus no iepriekšējiem albumiem.

Vasaras koncertu ietvaros "Lielajā dzintarā" gaidāmi vēl divi enerģiski koncerti – "Blūza dvēsele Jūdžins "Hideaway" Bridžess" 6. jūlijā un "Šeina Stīla un Latvijas Radio bigbends" 10. augustā.

Biļetes nopērkamas koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centrā, "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.