'Lielajā dzintarā' uzstāsies brazīļu bandolas virtuozs un dienvidāfrikāņu džeza pianists

15. aprīlī Liepājas koncertzāli "Lielais dzintars" piepildīs Brazīlijas un Dienvidāfrikas mūzika, ko klausītājiem piedāvās divi pasaulē atzīti skaņu mākslinieki – bandolas virtuozs Amiltons di Olanda un džeza pianists Nduduzo Makatini. Koncertā mūziķi atskaņos savu jaunāko kopdarbu – svītu "Routes of Discovery", kuras pamatā ir brazīļu un dienvidāfrikāņu mūzikas vienojošais spēks, "Delfi" informē "Lielā dzintara" pārstāve Anita Lazdeniece.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Amiltons di Olanda (Hamilton de Holanda) ir vairāku latīņu "Grammy" balvu laureāts, brazīliešu komponists un improvizators , kuru kritiķi dēvē par bandolas – 10 stīgu brazīliešu mandolīnas – Džimiju Hendriksu. Viņš bijis viens no līdzdibinātājiem pirmajai šoru (choro) skolai pasaulē, kā arī panācis, ka šim Brazīlijas tautas mūzikas žanram tiek piešķirta oficiāla svētku diena. 2000. gadā di Olanda no jauna izgudroja tradicionālo 8 stīgu brazīliešu mandolīnu, pievienojot tai papildu stīgu pāri, kas piešķīra tai dziļāku skanējumu. Pēdējos 14 gadus mūziķis strādājis pie šī instrumenta tehnikas izkopšanas un pārvērtis mandolīnu par globālu instrumentu, sacerot tai 24 virtuozus instrumentālus skaņdarbus, kurā ir daudz oriģinālu, negaidītu muzikālu frāžu un efektu. Amiltona frāzējums un spēcīgais skanējums apvienojumā ar solo pasāžu un improvizāciju ātrumu ir iedvesmojis jaunu šī instrumenta skanējumu un mūziķu paaudzi.

Nduduzo Makatini (Nduduzo Makhathini) ir pasaulē augsti novērtēts dienvidāfrikāņu pianists un komponists, pirmais Dienvidāfrikas džeza mūziķis, kuru pārstāv prestižā ierakstu kompānija "Blue Note". Par savu radošo darbību viņš saņēmis vairākas Dienvidāfrikas mūzikas balvas, kā arī citus apbalvojumus. Viņa jaunākais albums "In The Spirit of Ntu" (2022) izpelnījies augstu kritiķu novērtējumu. Mūziķis māk izstāstīt stāstu tik daudzslāņaini, ka tas spēj sasniegt ikvienu. Makatini uzauga Dienvidāfrikas Umgungundlovu krāšņajās kalnu ielejās – piepilsētas ainavā, kurā mūzika un rituālās prakses ir cieši saistītas. Šis apgabals ir vēsturiski nozīmīgs, jo laikā no 1828. līdz 1840. gadam tajā valdīja zulu karalis Dingane. Zulu ir Āfrikas karotāju kods, kurā mūzika ir nozīmīgākais dziedinātājs un motivācijas avots.

Abus mūziķus sapazīstinājis pasaulslavenais džezmenis Vintons Marsalis (Wynton Marsalis), kā rezultātā tapusi programma "Routes of Discovery" – muzikāla svīta, kurā di Olanda un Makatini no savas perspektīvas prezentē stāstu par abu tautu odiseju no smagajiem kolonizācijas laikiem līdz cerību pilnajām mūsdienām.

"Šī programma simbolizē to, ka mēs visi esam vienlīdzīgi un mums kopā jāiet viens ceļš mūsu planētas un kopienu vārdā. Mūzikai ir spēja stāstīt stāstus un parādīt mums, no kurienes esam nākuši un kur varam nonākt," kopprojekta būtību iezīmē di Olanda.

Koncertā klausītāji piedzīvos brazīļu un dienvidāfrikāņu kultūras mantojuma un mūzikas saplūsmi, saklausot klasiskās mūzikas, džeza, hip-hopa un karstasinīgu dienvidu ritmu atbalsis. Di Olandas un Makatini mūzika ceļos cauri piecām fāzēm – svētlaimīgai dienai paradīzē, haosam un robežu pārkāpšanai, pielāgošanās un gara spēkam, jaunai pasaulei, kas nāk ar līdzjūtību un pieņemšanu, un cerībām uz gaišāku nākotni.

Koncerta biļetes nopērkamas koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centrā un "Biļešu Paradīzes" kasēs.