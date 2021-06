'Liepāja Lake Music' šovasar piedāvās 'Sudden Lights' un Samantas Tīnas koncertus

"Liepāja Lake Music", svinot piecu gadu jubileju, šovasar piedāvā īpašu koncertprogrammu un aicina uz trim notikumiem: 31. jūlijā uz grupas "Sudden Lights", 14. augustā uz dziedātājas Samantas Tīnas, kā arī 29. augustā uz džeza un akadēmiskās mūzikas koncertu Astora Pjacollas argentīniski temperamentīgā skanējuma noskaņās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori, šogad koncerti notiks Liepājas ezera ūdeņos, piedzīvojumu parkā "Austrumu forts", kas tiek raksturota kā neparasta vieta ar mierpilnu dabas atmosfēru.

"Jaunā norises vieta ļaus cilvēkiem piedzīvot koncertus uz ūdens nesteidzīgā gaisotnē. Šovasar vēlamies apmeklētājiem dāvināt citādākas sajūtas. Esam parūpējušies, lai koncerts kļūst par veselu piedzīvojumu, kas varētu palikt atmiņā kā viens no skaistākajiem šīs vasaras notikumiem. "Austrumu forts" ir vieta, kur ikviens varēs izbaudīt ne vien mūziku dabā, bet arī relaksējošo Liepājas ezera salas vidi," saka Irita Kalēja, "Liepāja Lake Music" projektu vadītāja.

Koncertprogrammu 31. jūlijā atklās grupa "Sudden Lights". "Tās mūzikā dominē poproka stilistika ar alternatīvu noskaņu. "Sudden Lights" dziesmas ir lipīgas un ar dejiskām melodijām, tajās saklausāmas arī dvēseliski melanholiskas noskaņas," tā grupas daiļradi raksturo organizatori.

Augusta vidū "Liepāja Lake Music" uzstāsies dziedātāja Samanta Tīna kopā ar "Liepaja Music Orchestra" un mūziķi Jāni Ivuškānu, kurš dziedātājas dziesmām piešķirs īpaši bagātīgu skanējumu. Šajā vakarā klātesošie varēs dzirdēt Samantas hitu izlasi jaunās aranžijās. Dziedātāja par gaidāmo notikumu saka: "Liepāja ir fantastiska vieta, kur atkal satikties romantiskā atmosfērā ar enerģisku mūziku."

Vasaras izskaņā mūzikas pazinējus uzrunās profesionālu mūziķu apvienība, kurā kopā muzicēs akordeonists Artūrs Noviks, vijolniece Annija Endija Kolerta, trompetists Jānis Ivuškāns, taustiņinstrumentālists Ritvars Garoza, kontrabasists Mārtiņš Zālīte un sitaminstrumentālists Pauls Ķierpe. Koncertu "Iegriez tango ezerā" novērtēs tie, kam sirdij tuva Astora Pjacollas (Astor Piazzolla) un citu autoru argentīniski temperamentīgā mūzika un instrumentālie skaņdarbi.

Biļetes uz katru no koncertiem iegādājamas vietnē www.aula.lv. Biļešu cenas: sākot no 15 līdz 25 eiro. Cenā atkarībā no pasākuma apmeklētāja vēlmēm ietilpst transfēra brauciens no Liepājas centra līdz notikuma vietai un atpakaļ, kā arī sēdvieta kādā no ūdens transporta līdzekļiem – ērtā 16 vietu plašā plostā, trīsvietīgā laivā vai uz SUP dēļa. Iespējams iegādāties arī sēdvietu sektorā uz salas, ko ieskauj Liepājas ezera ūdeņi. Auto stāvvieta pieejama tiem, kuri uz pasākumiem plāno doties ar personīgo automašīnu. Pasākumos iespējams piedalīties arī ar savu personīgo ūdens transporta līdzekli (laivu, SUP dēli vai tml.). Norises vieta piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

"Liepaja Music" organizē muzikālus nišas pasākumus un jau piekto gadu piedāvā koncertus uz ūdens, Liepājas ezerā. Šajā laikā notikuši vairāk nekā 60 koncerti. Liepājas ezera koncertos piedalījušies tādi mākslinieki kā Aminata, Aija Andrejeva, Emīls Balceris, Vestards Šimkus, Mārcis Auziņš, Ralfs Eilands, Andris Ērglis, Beāte Zviedre, Rūta Dūduma Ķirse, grupas "Saldās sejas", "Latvian Blues Band", "Keksi" u.c.