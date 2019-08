Liepājā sākas devītais 'Summer Sound' festivāls

Piektdien, 2. augustā, Liepājā sāksies lielākais pludmales festivāls Baltijā – "Summer Sound", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla vārti apmeklētājiem tiks atvērti piektdienas pēcpusdienā – pulksten 17.00, lai divu dienu garumā festivāla apmeklētāji varētu baudīt vairāku desmitu mūziķu un grupu uzstāšanās, sportiskas aktivitātes, teātru priekšnesumus un daudz ko citu.

"Mums ir tas gods jau devīto gadu Liepājā pulcēt vienkopus vairākus tūkstošus cilvēku, kuri vēlas baudīt labāko no aktuālās mūzikas piedāvājuma, lieliski pavadīt laiku skaistajā Liepājas pludmalē un kvalitatīvi atpūsties. Arī šogad esam parūpējušies, lai festivāla progamma būtu gana daudzveidīga un katrs varētu tajā atrast kaut ko sev piemērotu. Tāpat arī plaša būs ne muzikālo aktivitāšu programma – sākot no cirka un teātra priekšnesumiem, beidzot ar volejbola turnīru, karuseļu atrakciju parku un iespaidīgo Red Bull aviošovu sestdienas pēcpusdienā." stāsta festivāla organizators Uldis Pabērzis.

Piektdienas vakara galvenie mākslinieki būs dīdžeju duets no Nīderlandes "The Him", plašu pasaules slavu iemantojušais lietuviešu dīdžejs Dynoro un elektroniskās deju mūzikas pasaules topu līderis Sigala, kā arī pašmāju mākslinieki – Aija Andrejeva, "Singapūras satīns","The Sound Poets" un daudzi citi.

Ar pilnu festivāla programmu var iepazīties festivāla mājaslapā vai festivāla oficiālajā mobilajā aplikācijā.

Piektdien, 2. augustā, no Rīgas uz Liepāju ir norīkots arī a/s "Pasažieru vilciens" papildreiss – Rīga-Liepāja, no Rīgas tas izbrauks pulksten 13.50. Tāpat kursēs arī ierastais reiss, kas no Rīgas izbrauks pulksten 18.25.

Festivāla organizatori aicina laikus ieplānot savu ierašanos Liepājā un festivālā, lai izvairītos no liekas drūzmēšanās pie festivāla ieejām un telšu pilsētiņu ieejām.

Vēl 2. augustā festivāla biļetes pret aprocēm var apmainīt aproču maiņas punktos Rīgā t/k "Spice" un Liepājā t/n "Kurzeme".

Jau ziņots, ka festivālā "Summer Sound" uzstāsies čigānu panka karaļi "Gogol Bordello", pasaules elektroniskās mūzikas topu līderis Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošo zvaigzne Dynoro, nīderlandiešu DJ duets "The Him" un labākās pašmāju grupas un izpildītāji – "Bermudu divstūris", "The Sound Poets", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, "Carnival Youth", "Singapūras satins", Ozols, "Labvēlīgais tips", "Laime pilnīga", "Very Cool People" feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, "Double Faced Eels", Makree (Live), Kriss Noa, leģendārais festivāla dīdžejs Toms Grēviņš, DJ Aspirīns, DTD, ekstravagantā apvienība "Ziedu vija", lietuvieši - Jauti, Jurga un "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys" un vēl citi mākslinieki.