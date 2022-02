Liepājā uzstāsies operas zvaigzne Hibla Gerzmava

Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla 30. jubilejas noslēgumā 12. martā pulksten 18 Liepājas Simfoniskais orķestris sadarbībā ar fondu "Uniting History" piedāvās opermūzikas programmu ar krievu izcilo soprānu Hiblu Gerzmavu solistes lomā.

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, Hibla Gerzmava uz Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" skatuves kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri tā galvenā diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā dziedās ārijas gan no itāļu klasiķa Džuzepes Verdi operām, gan franču romantisma mūzikas komponista Kamila Sensānsa darbiem. Tāpat varēs baudīt skaņdarbus no Vinčenco Bellīni, Žorža Bizē un citu komponistu laika pārbaudi izturējušām operām.

Abhāzijā dzimusī operdziedātāja Hibla Gerzmava ir viena no pieprasītākajām operzvaigznēm pasaulē un viena no retajām šīs paaudzes krievu dziedātājām, kas patiesi atbilst operdīvas titulam, raksta organizatori. "Hibla Gerzmava ir unikāla parādība uz Krievijas operas skatuves. Ar balsi, kas ir gaiša un tieša, emocionāla un kaislīga, viņa izpilda vadošās sieviešu partijas plašā slavenu operu repertuārā un ir iekarojusi nozīmīgāko pasaules opernamu skatuves. Viņa ir arī apdāvināta aktrise, kas paplašina iestudējumu režisoru ieskatu ar savu dziļo un intuitīvo tēla izpratni."

Izdevums "The New York Times" Hiblu Gerzmavu nodēvējis par soprānu, kas apveltīts ar silti samtainu balsi, spēcīgu gribu un saviļņojošu nosvērtību, tikmēr žanra vadošais apskatnieks "Opera Today" sajūsmināti nosaucis Hiblu par sensacionālu soprānu un vienu no ievērības cienīgākajiem, jaunatklātajiem talantiem daudzu gadu laikā.

Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls no 2022. gada 4. līdz 12. martam norisināsies jau 30. reizi. Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotie pavasara mūzikas svētki piecos koncertos pulcēs izcilus dažādu žanru mūziķus un piedāvās jaunu skaņdarbu pirmatskaņojumus. Festivālā uzstāsies tādi Latvijā un ārpus valsts robežām pazīstami solisti kā ērģelniece Iveta Apkalna, pianisti Reinis Zariņš un Aleksandrs Meļņikovs, flautiste Dita Krenberga, vijolniece Baiba Skride, kā arī stīgu kvartets no Lielbritānijas "Albion Quartet".

Fonds "Uniting History", kas radis iespēju uzaicināt mākslinieci uzstāties Latvijā, ir 2019. gadā dibināta labdarības organizācija, kas aktīvi darbojas kultūras attīstības, Latvijas vēstures mantojuma saglabāšanas un sociālās nevienlīdzības mazināšanas jomās. Līdz šim fonds īstenojis tādus kultūras projektus kā pianista Mihaila Pļetņova solokoncerts Liepājā, atbalstījis festivālu "Rīga Jūrmala", koncertzāles "Lielais dzintars" digitalizāciju un Borisa Eifmana baleta viesizrādes Rīgā. Fonds atbalstījis vairāku vēsturiski nozīmīgu literāru darbu izdošanu, kā arī īstenojis projektus sadarbībā ar "Žaņa Lipkes memoriālu".

Biļetes uz 30. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncertu ar Hiblas Gerzmavas piedalīšanos ir pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.