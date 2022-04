Liepājas Simfoniskais orķestris Ukrainas pilsoņiem piedāvā bezmaksas koncertus

Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā vai nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, Liepājas Simfoniskais orķestris Ukrainas pilsoņiem bez maksas piedāvā apmeklēt pavasara koncertus 22. aprīlī un 14. maijā Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

22. aprīlī pulksten 19 koncertzālē "Lielais dzintars" diriģenta Andra Vecumnieka vadībā orķestris atskaņos Vīnes klasiķa Volfganga Amadeja Mocarta un ievērojamā beļģu izcelsmes franču romantisma komponista Sezāra Franka mūziku.

Kā ziņots, koncerta programmā iekļauta Sezāra Franka reti atskaņotā simfoniskā repertuāra pērle – Simfonija Reminorā, kā arī divi Mocarta skaņdarbi – uvertīra operai "Lučio Silla" un "Sinfonia Concertante" 4 pūšaminstrumentiem, ko orķestris izpildīs kopā ar obojistu Mārtiņu Zālīti, klarnetistu Kārli Catlaku, fagotistu Arti Zēnu un mežradznieku Ingu Novicānu. Šie mūziķi ir ne vien Liepājas Simfoniskā orķestra koncertmeistari savu instrumentu grupās, bet zināmi arī ar savu aktīvo koncertdarbību pūšaminstrumentu ansambļa "Kurland Quintet" sastāvā.

14. maijā pulksten 18 koncertzālē "Lielais dzintars" ar vērienīgu koncertu Liepājas Simfoniskais orķestris noslēgs savu 141. koncertsezonu, ar galveno diriģentu Gintaru Rinkeviču pie pults atskaņojot klasiskās mūzikas dižgaru – Antona Bruknera un Sergeja Prokofjeva šedevrus.

Bruknera Trešā simfonija veltīta vācu komponistam Rihardam Vāgneram, tādēļ pazīstama arī ar nosaukumu "Vāgnera simfonija". Savukārt Prokofjeva Otrais klavierkoncerts ir viens no tehniski izaicinošākajiem klavierkoncertiem, ko tikai retais pianists spēj nospēlēt precīzi. Šajā koncertā šo izaicinājumu pieņēmis izcilais latviešu pianists Daumants Liepiņš.

Lai apmeklētu minētos Liepājas Simfoniskā orķestra koncertus, Ukrainas pilsoņi ir aicināti doties uz Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centru un, uzrādot pasi, vai ID karti, saņemt bezmaksas ieejas karti.

Koncertzāles informācijas centrs ir atvērts darba dienās no pulksten 11 līdz 17. (ar pusdienu pārtraukumu no pulksten 14 līdz 14.30), kā arī sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 15. Otrajās Lieldienās (18. aprīlī) informācijas centrs būs slēgts.