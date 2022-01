Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) tieši pirms gada iesākto, nu jau populāro tiešraižu koncertu ciklu "Simfonija Tuvāk", 21. janvārī pulksten 19 noslēgs Ludviga van Bēthovena Septītā simfonija, ko pie diriģenta pults interpretēs Guntis Kuzma.

Kā vēstīts jau iepriekš, koncertcikls "Simfonija Tuvāk" veidots, lai iepazīstinātu klausītājus ar pasaules simfoniskā repertuāra stūrakmeņiem – skaistām, klasiskām simfonijām, kas būtu jāzina ikvienam.

1812. gadā radītā Septītā simfonija ir hrestomātisks šedevrs, viens no Bēthovena labākajiem darbiem – vismaz tā viņš pats to pieteica saviem klausītājiem pirmatskaņojumā 1813. gadā Vīnē. Katrā ziņā tas ir viens no viņa interesantākajiem darbiem – skaista mūzika ar zīmīgu lēno daļu, kas šodien nonākusi teju popmūzikas statusā.

Mūzikas pētnieki šī skaņdarba radīšanas laiku sauc par Bēthovena dzīves vislaimīgāko posmu, kad komponists bijis radošu spēku pilnbriedā, iemīlējies un publikas novērtēts. Tas ir laiks, kad Bēthovens rada vienu šedevru pēc otra.

Viņa Septītā simfonija tiek apbrīnota par milzīgo, vitālo, trakulīgo enerģiju, kas tajā ielikta. Mūziķiem tā ir liels izaicinājums. Savulaik par šīs simfonijas uzbūvi Pēteris Čaikovskis rakstīja, ka tas ir apbrīnojami, cik šīs katras daļas it kā vienveidībā ir tāda daudzkrāsainība.

Atskaņojot Mocarta 40. simfoniju, LSO šo koncertu ciklu iesāka ar Gunti Kuzmu, un nu arī kopīgi to noslēgs. Diriģents un klarnetists Guntis Kuzma savu talantu spilgti apliecinājis daudzu orķestru priekšā. Viņš regulāri sadarbojas ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Liepājas Simfonisko orķestri, kamerorķestriem "Accademia Baltica", "Sinfonietta Rīga", "Sinfonia Concertante" un citiem. Mūziķis nebaidās no izaicinājumiem, par ko liecina aktīvā interese par laikmetīgo mūziku un daudzu skaņdarbu pirmatskaņojumi gan klarnetista, gan diriģenta lomā. Par izciliem veikumiem 2018. gadā Guntis Kuzma saņēmis Lielo mūzikas balvu.

"Simfonija Tuvāk" pārraides iesākas ar mūzikas apskatnieka Oresta Silabrieža un koncertprogrammas diriģenta sarunu, kas atklāj simfonijas tapšanas laika kontekstu un šedevra uzbūves detaļas. Savukārt pēc simfonijas atskaņojuma koncertzāles "Lielais dzintars" vadītāja Timura Tomsona vadītā sarunā ar mūzikas piedzīvojuma iespaidiem dalās orķestra īpaši aicināti pastāvīgie klausītāji, kas zināmi kā neiztrūkstoši viesi orķestra koncertos.

Koncerta tiešraide kā ierasts būs baudāma internetā un ilgs aptuveni stundu bez starpbrīža. Bezmaksas tiešraidi varēs vērot gan LSO mājas lapas video galerijā, gan arī orķestra "Facebook" lapā.

Visas līdz šim ciklā izskanējušās simfonijas aizvien ir brīvi pieejamas skatīšanai orķestra mājaslapas video galerijā.