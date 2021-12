Lietuvā viesosies popmūzikas zvaigzne Khalid

Lietuvā, Kauņas "Žalgiris" arēnā 2022. gada 14. maijā viesosies popmūzikas zvaigzne, dziedātājs Khalid. Lietuvā gaidāmais koncerts būs mākslinieka vienīgā uzstāšanās Baltijas valstīs, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no FBI.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Khalid ieguva pasaules mēroga slavu jau kopš debijas hita "Location". Pēc šīs dziesmas iznākšanas viņš noslēdza nozīmīgu sadarbību ar mūzikas izdevniecību "Right Hand Music Group/RCA Records", tam sekoja debijas albuma "American Teen" (2017) izdošana, kas ieguva plašu klausītāju ievērību visā pasaulē, bet Amerikas ierakstu industrijas asociācija tam piešķīra platīna statusu.

Mākslinieka otrais albums "Free Spirit" tika izdots 2019. gadā un tikai nostiprināja Khalid popzvaigznes statusu. Albums saņēmis "New York Times" kritiķu atzinību, bet ziņu aģentūra "Associated Press" to ierindojusi savu favorītu Top 10 un nodēvējusi par izcilu. No šī albuma ir arī "Grammy" balvai nominētais hits "Talk".

Muzikālajiem panākumiem līdzās ierindojams arī fakts, ka prestižais un tradīcijām bagātais žurnāls "Time" 2019. gadā Khalid atzina par vienu no gada ietekmīgākajiem cilvēkiem.

Mūzikas izdevums "Rolling Stone" Khalid nodēvējis par "popmūzikas brīnumbērnu". Viņa dziesmas atskaņotas vairāk nekā 30 miljardus reižu visā pasaulē, kopumā viņš ticis nominēts "Grammy" balvai sešas reizes, kā arī ieguvis sešas "Billboard Music Awards", trīs "American Music Awards", "Teen Choice Award", "MTV Video Music Award" un "MTV Woodie Award".

Khalid ir sadarbojies ar pasaules lielākajām mūzikas zvaigznēm. Viņa populārākā dziesma "Love Lies" radīta kopā ar Normani, dziesma "Eastside" ar Halsey un Benny Blanco, kā arī viņš radījis hitus kopā ar Billiju Eilišu, Šonu Mendesu, Marshmello un daudziem citiem. 2020. gadā Khalid izdeva mūzikas kritiķu atzinīgi novērtēto dziesmu "Eleven" un hitu "Know Your Worth" kopā ar grupu "Disclosure".

Biļetes uz Khalid koncertu Lietuvā tirdzniecībā nonāks 10. decembrī pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā, savukārt FBI koncertu kluba biedri tās varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā jau no 8. decembra.