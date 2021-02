LNOB turpina tiešsaistes programmu ar spožiem koncertuzvedumiem

Martā Latvijas Nacionālā opera un balets tiešsaistes programmā "Pērles un zvaigznes" piedāvās trīs itāļu operu koncertuzvedumu ierakstus izcilu solistu un diriģentu interpretācijā.

Kā informē LNOB pārstāve Irbe Treile, no 5. marta būs skatāms Vinčenco Bellīni operas "Norma" koncertiestudējums, no 12. marta – Džuzepes Verdi operas "Ernani" koncertuzvedums, no 19. marta – Džakomo Pučīni operas "Bezdelīga" koncertuzvedums. Visi ieraksti būs skatāmi līdz 31. martam ar subtitriem latviešu valodā.

Vinčenco Bellīni "Norma", kas tapusi 1831. gadā, ir viena no skaistākajām belkanto operām, izcils sava žanra paraugs, īpaši pazīstama ir Normas pirmā cēliena kavatīne "Casta Diva". 2017. gada 14. aprīlī šīs Vinčenco Bellīni operas koncertizpildījumā titullomu pirmo reizi Latvijā dziedāja operzvaigzne Marina Rebeka. Polliona lomā – slavenākais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko, Oroveza lomā – pasaulslavenais igauņu bass Ains Angers (Ain Anger), bet Adalžiza lomā – vācu mecosoprāns Džamilja Kaizere (Dshamilja Kaiser). Klotildes lomu interpretē Laura Grecka, Flāviju – Mihails Čuļpajevs. Koncertuzveduma muzikālais vadītājs ir itāļu maestro Gaetāno Despinoza (Gaetano D'Espinosa). Videoieraksta režisors – Edmunds Mickus.

"Dramatiski piesātinātais belkanto operas lasījums orķestra un kora sniegumā komplektā ar solistu individuālo meistarību šķiet iezīmējam vienu no spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem sezonā. Īpaši tas sakāms par Marinas Rebekas un Džamiljas Kaizeres dueta apskaužamo harmoniju. "Normas" populārākais hits "Casta Diva" izskan neierasti lēnā tempā, vienlaikus apliecinot Marinas Rebekas augsto vokālo meistarību," koncertuzvedumu vērtēja Lauma Mellēna-Bartkeviča (Kroders.lv, 19.04.2017.)

Operai "Ernani" Džuzepe Verdi iedvesmu smēlies Viktora Igo lugā – intriģējošā stāstā par trim vīriešiem, kas mīl vienu sievieti. "Ernani" ir reti iestudēta opera savas vokālās sarežģītības dēļ. 2018. gada 14. janvārī Džuzepes Verdi operas "Ernani" koncertuzvedums Latvijas Nacionālajā operā pulcēja īstu zvaigžņu plejādi. Pie Latvijas Nacionālās operas orķestra pults stājās pasaulslavenais diriģents Daniels Orens (Daniel Oren) – viens no pasaulē labākajiem Verdi mūzikas interpretiem. Galvenās lomas interpretē operzvaigznes Dināra Alijeva (Dinara Aliev), Andreass Bauers Kanabass (Andreas Bauer Kanabas), Franko Vasallo (Franco Vasallo) un Liks Robērs (Luc Robert), kuru balsis skan pasaules vadošajos opernamos. Starptautisko zvaigžņu sastāvu papildina lieliskie Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele, Raimonds Bramanis un Rihards Mačanovskis, kā arī Latvijas Nacionālās operas koris. Koncertuzveduma režisore ir Dace Volfarte, scenogrāfs – Andris Freibergs, videoieraksta režisors – Edmunds Mickus.

"Slavenais izraēliešu diriģents Daniels Orens, viens no plašāk atzītajiem Verdi mūzikas interpretiem pasaulē, kopā ar zvaigžņu solistu komandu vērta šo iestudējumu tik spilgtā, profesionāli spožā un emocionāli piepildītā mākslas notikumā, kam grūti atrast līdzīgu," recenzijā par "Ernani" koncertuzvedumu rakstīja Inese Lūsiņa (Kultūras Diena, 19.01.2018.).

Džakomo Pučīni opera "Bezdelīga" ar Džuzepes Adami libretu ir saldi rūgts stāsts par parīziešu kurtizānes Magdas, metaforiskas bezdelīgas, mirklīgu ielaišanos patiesas mīlestības un romantikas pasaulē, lai vēlāk tomēr atgrieztos vecajā "ligzdiņā" kā turīga baņķiera mīļākā. Opera pabeigta 1916. gadā pēc Vīnes "Carltheater" pasūtījuma, bet tās pirmizrāde notika Montekarlo gadu vēlāk. Latvijas Nacionālās operas koncertuzvedumā 2018. gada 7. decembrī Magdas vokālo partiju, kas ir nopietns izaicinājums soprāna balsij, interpretē Dināra Alijeva. Magdas iemīļoto Rudžero atveido izcilais jaunās paaudzes amerikāņu tenors Džons Ērvins (John Irvin). Dzejnieka Prunjē lomā – baltkrievu tenors, Grācas operas solists Pāvels Petrovs (Pavel Petrov). Citās lomās – Latvijas Nacionālās operas solisti Inga Šļubovska-Kancēviča, Krišjānis Norvelis, Marlēna Keine, Jūlija Vasiļjeva, Laura Grecka un citi. Pie Latvijas Nacionālās operas orķestra diriģenta pults stājās Jānis Liepiņš, koncertiestudējuma režisore ir Dace Volfarte, scenogrāfs – Andris Freibergs, bet videoieraksta režisors – Juris Sējāns.

"Operetiskais raksturs instrumentācijā šo Pučīni opusu no citiem atšķir stilistiski, un, lai arī noskaņa ir bezrūpīgāka nekā dramatiskajās Pučīni operās, tas tomēr neatceļ augstās prasības pret solistiem, kuri ar saviem uzdevumiem tika galā lieliski," recenzijā vērtē Lauma Mellēna-Bartkeviča (Kroders.lv, 29.12.2018.).

Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Kā informē Treile, vēl līdz 28. februārim skatāma tematiska Latvijas Nacionālās operas un baleta izrāžu ierakstu izlase – Džakomo Pučīni opera "Manona Lesko", Pētera Čaikovska balets "Apburtā princese" un Žorža Bizē opera "Karmena".