Londonas 'Resonance FM' skan Latvijā veidots raidījums par avangarda mūziku

Sākot ar novembra beigām Londonas radiostacijā "Resonance 104.4 FM" skan Latvijā veidots raidījums "Such Music", kas veltīts brīvās improvizācijas un avangarda mūzikas jaundarbiem. Raidījumu veido kultūras žurnālists un festivāla "Skaņu mežs" radošais direktors Rihards Endriksons, un tas radiostacijas viļņos ir dzirdams katra mēneša pirmajā sestdienā pulksten 21.30 (pulksten 23.30 pēc Latvijas laika).

"Resonance FM" ir alternatīva britu radiostacija, ko medijs "The Guardian" nodēvējis par labāko radiostaciju Londonā, bet izdevums "Time Out" raksturojis kā "izcili ekscentrisku". To darbina organizācija London Musician's Collective, un to līdzfinansē Anglijas Mākslas padome.

"Such Music" pirmais izlaidums izskanēja novembra beigās, un jaundarbus tam bija radījuši tādi mūziķi kā "Grammy" balvai nominētais mikrotonālās mūzikas alta spēlētājs Mets Maneri (Mat Maneri) un pianiste Līza Ulēna (Lisa Ullén), ko kritiķis Pīters Margasaks no žurnāla "Downbeat" nodēvējis par vienu no Stokholmas virtuozākajiem un drosmīgākajiem mūziķiem. Maneri savā improvizācijā eksperimentē ar savai stilistikai neierasti smagnēju efektu pedāļu pielietojumu, savukārt Ulēna savu harmonija improvizāciju ierakstījusi nelielā kapelā Zviedrijas ziemeļpusē. Raidījuma džinglu radījis vokālists, komponists, improvizētājs un rakstnieks Džeisons Kāns (Jason Kahn).

"Such Music" ir uzskātama par starptautisku versiju Latvijas Radio 3 raidījumam "Tāda mūzika", ko Endriksons jau vairāk nekā divus gadus vada katra mēneša pēdējā trešdienā. Arī latviskajai raidījuma versijai jaundarbus radījuši ievērojami avangarda mūziķi, tostarp Eiropas brīvās improvizācijas vecmeistars Evans Pārkers (Evan Parker), "jaunās sarežģītības" komponists Ričards Barets (Richard Barrett) un Teksasas trokšņu mūzikas kolektīvs "Black Leather Jesus". Liela daļa šo jaundarbu bagātības tiks atskaņota arī "Resonance FM" viļņos, taču abu raidījumu saturs nekad nebūs identisks.

"Such Music" nākamais izlaidums "Resonance FM" viļņos skanēs 3. janvārī, un tajā būs dzirdami amerikāņu bundzinieka Lutera Greja (Luther Gray), lietuviešu tubas spēlētāja Simona Kaupina (Simonas Kaupinis) jaundarbi, kā arī tiktāl nepublicēts dueta ieraksts no projekta "bbb", kurā ietilpst zviedru mūziķi Ola Rubins (Ola Rubin) un Mārtins Kūhens (Martin Küchen).

Lai arī pirmās divas "Such Music" sērijas izskanēja dažādos raidlaikos, līdz ar februāra izlaidumu raidījums skanēs katra mēneša pirmajā sestdienā.

Pirmā raidījuma izlaidums klausāms šeit. Lai klausītos Resonance FM tiešsaistē, apmeklējiet www.resonancefm.com.