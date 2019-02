Losandželosā tiks pasniegtas 'Grammy' balvas

Losandželosā svētdien, 10. februārī, notiks "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonija. Šogad uz uz prestižo balvu vislielāko nomināciju skaitu saņēmuši reperi Kendriks Lamārs un Dreiks.

Lamārs izvirzīts balvām astoņās kategorijās, bet Dreiks nominēts "Grammy" balvām septiņās kategorijās.

Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad daudz plašāk pārstāvētas ir sievietes. Cardi B, Lady Gaga un Brendija Kārlaila visas nominētas balvām galvenajās kategorijās.

Pateicoties populārajai kinofilmai "Black Panther" ("Melnā Pantera"), Lamāram šogad ir labas izredzes iegūt "Grammy" balvu par labāko albumu. Iepriekšējos trīs gadus šajā kategorijā viņu apsteidza citi mūziķi. Lamāra dziesma "All the Stars" nominēta balvām arī kategorijās "gada dziesma" un "gada ieraksts".

Balvām abās šajās kategorijās nominēti arī Dreiks, "Cardi B", "Childish Gambino", kā arī Bredlijs Kūpers un "Lady Gaga" ar dziesmu "Shallow" no filmas "A Star Is Born" ("Zvaigzne ir dzimusi").

Seši no nominētajiem māksliniekiem balvai kategorijā "labākais jaunais mākslinieks" ir sievietes, kas ir ievērojams kontrasts, salīdzinot ar iepriekšējo šovu, kas tika kritizēts par to, ka ir pārāk "balts un vīrišķīgs".

ASV Skaņu ierakstu akadēmija pēc tam veica izmaiņas noteikumos, paredzot, ka četrās galvenajās kategorijās tiks nominēti nevis pieci, bet astoņi mākslinieki.

Lai gan reperis Jay-Z un viņa sieva dziedātāja Bejonsa saņēmuši uzslavas par kopīgo projektu "Everything is Love", viņi nav nominēti nevienā no galvenajām kategorijām.

Dziedātāja Teilora Svifta šogad nominēta tikai vienā kategorijā.

Kā ziņots iepriekš, trešo gadu pēc kārtas "Grammy" balvai nominēts arī latviešu diriģents Andris Nelsons kopā ar Bostonas Simfonisko orķestri.

Diriģents kopā ar Bostonas orķestri par pērnā gada jūlijā izdoto albumu "Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11" nominēts kategorijās "Vislabāk producētais klasiskās mūzikas albumus" un "Labākais orķestra sniegums".