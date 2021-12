LSO Vecgada koncerta piedāvās dzirkstošu operešu un opermūzikas programmu

Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" 30. decembrī pulksten 19 Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) kopā ar vairākiem latviešu solistiem diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā Vecgada koncertā atskaņos vieglu operešu un opermūzikas programmu.

Kā "Delfi" vēsta LSO pārstāvji, koncerta programmā skanēs Johana Štrausa mūzikas tēmas no operetes "Sikspārnis", Kamila Sen-Sānsa operas "Samsons un Dalila" ārijas, "Barkarola" no Žaka Ofenbaha operas "Hofmaņa stāsti", Leo Delība "Ziedu duets" no operas "Lakmē", Pablo Sarasates čigānu melodijas un neapolitāņu dziesmas, kā arī citi skaņdarbi.

Koncertā piedalīsies arī operas solistes Ilze Grēvele-Skaraine un Ieva Parša, vijolniece Paula Šūmane un jaunais talants – Rīgas Doma zēnu kora solists Mariss Lakstīgala.

"Šī programma ir īpaša ar to, ka tajā atskaņotā mūzika būs pazīstama pilnīgi visiem klausītājiem. Es domāju, ka komentārus neprasa Johana Štrausa "Zilā Donava", Vitorio Monti "Čardašs", u.c. populāri skaņdarbi. Orķestrim pievienosies liepājniekiem jau pazīstami un ļoti profesionāli solisti. Tomēr viens no solistiem man personīgi ir ļoti svarīgs – tas ir mans 14 gadus vecais dēls Mariss Lakstīgala, kuram tā būs debija ar Liepājas Simfonisko orķestri. Lai gan programma ir ļoti viegli uztverama klausītājiem, orķestrim tas būs īsts izaicinājums, jo piemēram, spēlēt Štrausa mūziku ir grūti tieši stilistiskā ziņā. Bet pazīstot šo orķestri, esmu pārliecināts, ka šis koncerts būs vērā ņemams notikums Liepājas kultūras dzīvē," stāsta Atvars Lakstīgala.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.