Mana ķīmiskā romance Stokholmā jeb kā tikt uz diviem koncertiem 'pusbākas' cenā

Divi koncerti par biļeti 43 eiro vērtībā? Tā šķita neticama iespēja. It īpaši tāpēc, ka Stokholmā uzstājās millenium tīņu elki – grupa "My Chemical Romance", bet dienu pēc viņiem – tūkstošgades mijas nu-metal dievi - "Korn". Abas grupas uzstājās Stokholmas populārajā atrakciju parkā "Gröna Lund", kas dibināts 19 gadsimta beigās un ir viena no ienesīgākajām izklaides vietām Zviedrijā. Taču ne par karuseļiem šoreiz stāsts.

Jau kopš sešdesmitajiem gadiem atrakciju parkā tiek organizēti dažādi koncerti. Piemēram, 1967. gadā tur uzstājās ģitāras virtuozs Džimijs Hendrikss, bet 1980. gadā Boba Mārlija koncertu tur apmeklēja 32 000 cilvēku. Tiesa, mūsdienās šādus pūļus tur vairs neredzēt, jo drošības noteikumu dēļ vairāk par 22 000 cilvēkiem pie skatuves sastūķēt nedrīkst.

Šogad "Gröna Lund" klausītājus lutina ar daudzveidīgu programmu, kur ikkatrs melomāns var atrast kaut ko, kas piesaistīs viņa vai viņas ausis. Jau izskanējuši "Greta Van Fleet", "The Hives" un Zāras Lārsonas koncerti, bet nākotnē gaidāmi Dua Lipa, "Pixies", Džona Ledženda, Toma Džounsa, "Deftones" un daudzu citu mākslinieku koncerti.

Taču mūzikas fanus interesējošākais fakts varētu būt tas, ka biļetes maksā apmēram 43 eiro. Dārgajā Zviedrijā šāda cena par vienu koncertu ir pat ļoti vilinoša, taču āķis slēpjas tajā, ka ar šo biļeti iespējams apmeklēt visus konkrētajā sezonā plānotos koncertus. Proti, ja ķešā ir "Gröna Lund" koncertu biļete, tad tīri teorētiski iespējams apmeklēt apmēram 50 koncertus par 43 eiro.