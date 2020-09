Mazajā ģildē skanēs Imanta Ziedoņa dzejas un epifāniju iedvesmots koncerts

Svētdien, 13. septembrī, pulksten 18.00 RTKMC "Mazā ģilde" norisināsies Dzejas dienu koncerts "Ne | atstāj mani", kurā uzstāsies jaunie mūziķi – komponists un pianists Elvis Artūrs Lintiņš, kontrabasists Staņislavs Judins un bundzinieks Pēteris Žīle.

Elvja Artūra Lintiņa radītas oriģinālkompozīcijas piešķirs jaunu skanējumu Imanta Ziedoņa dzejai un epifānijām, ko izpildīs aktieri Gustavs Melbārdis un Toms Kursītis.

Koncerts "Ne | atstāj mani" ir muzikāla performance, kuras iedvesmas avots ir latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa radošais mantojums. Ar netradicionālu skatījumu uz leģendām apvītā dzejnieka daiļradi būs iespēja iepazīties piecu jauno mākslinieku izpildījumā. Koncerta programmas centrālo asi – sešus jaundarbus – radījis komponists un pianists Elvis Artūrs Lintiņš, iedvesmojies tieši no Ziedoņa darbu filozofiskā vēstījuma.

Koncerta radošā komanda Imanta Ziedoņa daiļradi turpina pētīt un interpretēt arī pēc vairākiem dzejnieka daiļradē balstītiem uzveduma "Melo man lielus vārdus, es ticēšu" iestudējumiem laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam. Veidojot jauno programmu, radošās komandas uzstādījums ir ne tikai radīt personisku veltījumu sevis kā jaunu cilvēku un mākslinieku izzināšanai, bet arī meklēt jaunu skatījumu uz leģendām apvītā un populārā latviešu dzejnieka darbiem.

Koncerta režisore Agnese Malnača atklāj: "Mēs gribam atklāt to Ziedoni, kas slēpjas aiz Latvijas kultūras kanona un populāriem citātiem, tādēļ mēs izceļam tieši mazāk pazīstamos, bet noteikti ne mazāk vērtīgos tekstus. Mērķis ir caur mūziku un tekstiem katram koncerta apmeklētājam parādīt to dziļi personīgo dzejas pusi, kas Ziedoņa darbus caurstrāvo. Īpaši šajā laikā, kad pastiprināti nākas domāt par saskarsmi ar citiem un sevi, vientulību un būšanu kopā, ir svarīgi meklēt stabilo un pārlaicīgo. Par to runā Ziedonis, un to gribam risināt arī mēs."

Ieeja pasākumā bez maksas ar iepriekšēju pieteikšanos. Reģistrācijas anketas pieejamas šeit.