Šā gada MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā, kas svētdien norisinājās Ņuarkā, balvu par gada labāko videoklipu ieguvusi Teilora Svifta par projektu "All Too Well: The Short Film".

Svifta arī nāca klajā ar paziņojumu par jaunu albumu. Māksliniece atklāja, ka 21. oktobrī iznāks viņas desmitais studijas albums "Midnights".

Balvu kategorijā "Gada mākslinieks" saņēma puertorikāņu reperis "Bad Bunny", bet par gada dziesmu tika atzīta Billijas Ailišas dziesma "Happier Than Ever".

Savukārt kategorijā "Labākais jaunais mākslinieks" balvu saņēma Dova Kamerona.

Balvu par labāko sadarbību ieguva reperi "Lil Nas X" un Džeks Hārlovs par dziesmas "INDUSTRY BABY" videoklipu.

Par labāko popmūzikas videoklipu tika atzīts klips Harija Stailsa dziesmai "As It Was", bet par labāko hiphopa mūzikas video tika atzīts Nikijas Mināžas un "Lil Baby" dziesmas "Do We Have A Problem?" videoklips.

Par labāko rokmūzikas klipu tika atzīts grupas "Red Hot Chili Peppers" videoklips dziesmai "Black Summer".

Balvu kategorijā "Vasaras dziesma" ieguva Džeka Hārlova dziesmas "First Class" videoklips.