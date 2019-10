Mūzikas un mākslas festivālā 'Bildes' būs tradicionālais Blūza koncerts

Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" aicina uz Blūza koncertu, kas 21. oktobrī pulksten 19.00 notiks Mūzikas namā "Daile", kopā pulcējot dažādu paaudžu un dažādus blūza virzienus pārstāvošus mūziķus un grupas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Mūzikas un mākslas festivāls "Bildes", kas blūza tradīciju Latvijā kopj jau kopš 90. gadiem, ikreiz klausītājiem sagādā pārsteigumus – labi zināmas blūza dziesmas jaunos aranžējumos un pirmatskaņojumus, ilgi gaidītas atgriešanās un jaunus mūziķu sastāvus, kas apvienojušies tikai "Bilžu" Blūza koncertam. Ikdienā Latvijas mūzikas skatuvē blūzs nav tik bieži dzirdams, tāpēc vēl jo vairāk "Bilžu" Blūza koncerts ir svētki visiem šī stila izpildītājiem, klausītājiem un mūzikas mīļotājiem. Šoruden Blūza koncerta programmā: Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", Jānis Vanadziņš, Laima Miltiņa un "Harmony 4 Riga", "Rahu the Fool", "The Twins Peek", "Blues Cake", "Bad Habits" u.c.

Blūza koncertā sev jaunu ampluā iemēģinās vokālā grupa "Harmony 4 Riga", kas muzicē "Barber Shop" stilistikā, un koncertā uzstāsies kopā ar Laimu Miltiņu, kura blūzu plašākai publikai dziedās pirmo reizi. "Harmony 4 Riga" dalībnieks Aldans Milzarājs saka: "Mēs neesam blūza sastāvs, un mēs neesam blūza praktiķi – tas mums būs kā eksperiments. Klausītājiem būs interesanti, jo priekšnesums atšķirsies no ierastā blūza skaņām un noskaņām."

Jautāts par izjūtām festivālā, Milzarājs, kurš "Bildēs" piedalās jau kopš 80. gadiem, turpina: "Festivāls "Bildes" pārvēršas, nobriest, pieaug un visu laiku veidojas, bet tā pamatstīga paliek!"

Koncertā mūzikas namā "Daile" varēs dzirdēt arī Latvijas blūza veterānu ģitāristu Aināru Pūpolu un "[Pī] Blues". Pūpols saka: "Blūzu nevar noraksturot vienā emocijā. No tumšā līdz gaišajam, no nakts līdz rītausmai. Blūzs nav tikai skumjas, blūzs arī ir jautrība. Blūzā ir viss dzīves spektrs!"

Šoruden aprit 20 gadu kopš Ainars Pūpols piedalās festivālā "Bildes". Ikreiz festivālam par godu mūziķis saraksta jaunus skaņdarbus, un šogad pirmatskaņojumi gaidāmi gan blūza, gan Mūziķu un viņu bērnu koncertā, savukārt "Bilžu" veterānu koncertā Pūpols uzstāsies grupas "The Cucumbers" sastāvā. Mūziķis priecājas, ka par Blūza koncerta norises vietu izvēlēts mūzikas nams "Daile", izceļot blūzu uz mazliet neierastākas skatuves ārpus ierastajiem nelielajiem pagrabiņiem vai brīvdabas estrādēm.

Grupai "Bad Habits" Blūza koncerts būs debija festivālā "Bildes". Grupas pārstāve aktrise Ieva Florence: "Šī ir ļoti laba pieredze gan tad, ja esi mūziķis, īpaši jauns mūziķis, gan arī tad, ja neesi – "Bildes" ir laba kopā sanākšana!" Jautāta par blūza vietu Latvijas mūzikas skatuvē, Ieva atbild: "Mēs patiesībā neapzināmies blūza patieso vērtību. Blūzs ir attīstīts arī Latvijā, mums ir blūza grupas un ir arī koncerti, taču iegūt plašākas auditorijas uzmanību ir grūtāk. Publikai jādod iespēja izglītoties, un tad jau viss būs kārtībā!"

Mākslas un mūzikas festivāla "Bildes 2019" ietvaros kopā notiks septiņi koncerti. 27. oktobrī mūzikas klubā "Kaļķu vārti" izskanēs "Bilžu" Mūziķu un viņu bērnu koncerts. 30. oktobrī turpat notiks Dziesminieku koncerts, bet 31. oktobrī klubā "Kaļķu vārti" notiks Jauno dziesminieku koncerts koncerts. VEF Kultūras pilī 4. novembrī skanēs koncerts "Jaunās un "Bildēs" sevi jau pieteikušās grupas kopprojektos ar "Bilžu" veterāniem un radošām personībām". Savukārt 16. novembrī pulksten 12.00 notiks koncerts bērniem, kas jau 27 gadus ir festivāla neatņemama daļa un ko vadīs Igeta Ozoliņa, bet 16. novembra vakarā pulksten 19.00 klausītāji tiek aicināti uz "Bilžu" Veterānu koncertu. Paralēli koncertiem no 17. oktobra līdz 14. novembrim t/c "Spice Home" apskatāma arī "Bilžu" mūziķu un mākslinieku darbu izstāde "Pastkastītes".