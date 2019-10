Nedēļas nogalē norisināsies festivāls 'Skaņu mežs'; izziņota priekšnesumu secība

Nedēļas nogalē – 11. un 12. oktobrī – kultūras telpā "Hanzas perons", Hanzas iela 16a, noritēs nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs 2019" centrālie koncertvakari. Festivāla rīkotāji ir izziņojuši priekšnesumu secība, savukārt programma papildināta ar trim īsiem komponistes Sofijas Gubaiduļinas (Sofia Gubaidulina) darbiem čellistes Guntas Ābeles izpildījumā.

Ābele otrajā festivāla koncertvakarā atskaņos trīs no krievu-tatāru komponistes Sofijas Gubaiduļinas 1999. gadā komponētajām Prelūdijām solo čellam. To kopējais garums būs vien sešas minūtes.

Līdzās Alfrēdam Šnitkem un Edisonam Denisovam, tatāru izcelsmes krievu komponiste Sofija Gubaiduļina bija viena no zināmākajām Padomju Savienības avangarda komponistēm. Viņa ir tikusi dēvēta par vienu no ievērojamākajiem komponistiem pēc- Staļina periodā, un, līdzīgi kā Dmitrijs Šostakovičs, ir izjutusi spiedienu no padomju varas. Jau mācoties Maskavas konservatorijā, viņas mūzika tikusi nodēvēta par „bezatbildīgu”.

Viņa ir dzimusi un augusi Kazaņā, un jau kopš bērnības atradās Austrumu un Rietumu kultūru krustcelēs, tā kā viņas tēvs bijis musulmanis, bet māte – pareizticīgā kristiete. Viņas mūzikā dominē kristīga misticisma tēmas, un viņa ir savulaik izteikusies, ka muzikālas situācijas uztver par iespēju tieši komunicēt ar dievišķo.

Nepieradinātās (avangarda vai eksperimentālās) mūzikas festivāls „Skaņu mežs 2019” notiek jau 17. reizi.

“Skaņu meža 2019” programma:

11. oktobris, kultūras telpa "Hanzas Perons"

20.00-20.40 Chaines

20.45-21.30 Irvine Arditti

21.35-22.20 Daniel Rozenhall & Sten Backman

22.25-22.40 Anita Mieze

22.45-23.40 Michael Gira

23.45-00.30 White Suns

00.35-01.20 Norman Westberg

01.25-02.30 Terrence Dixon

12. oktobris, kultūras telpa "Hanzas Perons”

19.00-19.20 Krists Auznieks

19.25-19.35 Sofia Gubaidulina

19.45-20.50 Alvin Lucier

20.55-21.30 John Bence

21.35-22.20 Aaron Dilloway

22.25-23.10 Manonmars

23.20-00.10 patten

00.15-00.55 Lucy Railton

01.00-00. 45 Posverdad Trax