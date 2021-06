Neierastā formātā ar skatītajiem klātienē notiks LNOB sezonas Galā koncerts

Sezonas izskaņā durvis skatītājiem atkal vērs Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB), 4. jūlijā aicinot uz Galā koncertu "Operas zvaigžņu vasara".

Kā "Delfi" informē LNOB pārstāve Irbe Treile, par Galā koncerta spēles laukumu kļūs visa Lielā zāle, līdz ar to publikai tā būs ne vien skaista atkalsatikšanās ar opermākslu un spožākajām zvaigznēm, bet arī ekskluzīva iespēja baudīt koncertu no neierasta skatupunkta – sēdvietas tiks izvietotas uz skatuves, bet koncerta scenogrāfiju veidos greznais zāles interjers.

Pirmo reizi Latvijā viesosies viens no pasaulē izcilākajiem tenoriem Pjotrs Bečala (Piotr Beczała) un prestižā konkursa Operalia 2019 uzvarētāja Adriana Gonsalesa (Adriana González).

Kopā ar viņiem koncertā dziedās arī pasaulslavenais basbaritons, LNOB valdes loceklis Egils Siliņš un Latvijas Nacionālās operas solisti Tatjana Trenogina, Ilona Bagele, Mihails Čuļpajevs un Rinalds Kandalincevs. Skaistākās opermūzikas pērles līdz ar solistiem interpretēs Latvijas Nacionālās operas orķestris un koris. Koncerta muzikālais vadītājs būs LNOB galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Koncerta režisore – Dace Volfarte, gaismu mākslinieks – Māris Sējāns.

Lai iemūžinātu šo spilgto notikumu, koncertu filmēs dažādos rakursos, un tā videoierakstu ikviens interesents šovasar varēs baudīt operas priekšlaukumā. Šis pasākums tiks izsludināts atsevišķi.

Pārdošanā uz koncertu "Operas zvaigžņu vasara" nonāks divsimt biļešu, kuras var iegādāties LNOB un "Biļešu paradīzes" kasēs. Biļešu cena – sākot no 120 eiro.

LNOB lūdz skatītājus ņemt vērā, ka pasākumu apmeklējuma nosacījumi ir atkarīgi no valdības noteikumiem, kas epidemioloģiskās situācijas dēļ var mainīties. No 15. jūnija publiskus pasākumus drīkst apmeklēt personas, kam ir derīgs Covid-19 sertifikāts – to vakcinēti un Covid-19 pārslimojuši cilvēki var iegūt vietnē šeit.