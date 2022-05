No baroka līdz mūsdienām - 'Sinfonietta Rīga' noslēdz koncertsezonu

Sestdien, 21. maijā, pulksten 19 Latvijas Universitātes Lielajā aulā kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" noslēgs savu 16. koncertsezonu.

Sezonas noslēguma koncertā orķestra mākslinieciskais vadītājs Normunds Šnē ir parūpējies par noskaņās daudzveidīgu muzikālo programmu. Koncertā tiks atskaņotas gan Johana Sebastiāna Baha un Karla Fīlipa Emanuela Baha senatnīgās partitūras, gan itāļu avangarda un elektroniskās mūzikas pioniera Lučiano Berio opuss "Requies" un mūsdienu amerikānu komponista Džona Adamsa Vijolkoncerts. Šajā skaņdarbā klausītājiem būs iespēja atkal dzirdēt izcilā britu vijolnieka Aleksandra Sitkovecka temperamentīgo spēli, portālam "Delfi" vēsta orķestra pārstāvis Gints Ozoliņš.

Lučāno Berio par opusu "Requies" reiz teicis: "Kamerorķestris šeit ieskicē melodiju tādā pat veidā kā ēnas ataino objektu vai atbalss – skaņu." Šis rekviēms komponista pirmās dzīvesbiedres un izcilā mecosoprāna Ketijas Berberiānas piemiņai neticami trāpīgi apraksta arī mūsu pēdējo laiku pārbaudījumus, norāda programmas veidotāji.

"Īstena sezonas noslēguma svētku noskaņa dzirkstīs Bahu dinastijas meistardarbos – Johana Sebastiāna Baha Ceturtajā svītā orķestrim un viņa dēla, Karla Fīlipa Emanuela Baha Simfonijā, kur caurcaurēm ieskanēsies autora personīgā rokraksta, "sentimentālā stila" jutoņa," raksta Ozoliņš

Koncerta solists, mūziķu ģimenē dzimušais un augušais Aleksandrs Sitkovetskis jau agri apzinājies savu patieso mūža misiju – kalpošanu mākslām. Vien astoņu gadu vecumā, pēc debijas Monpeljē festivālā, ar neapšaubāmu talanta dzirksti apveltītais zēns tika uzaicināts uz skološanos prestižajā Jehudi Menuhina skolā Londonas pievārtē. Viņa pasniedzēju vidū minami Natālija Bojarska un Hū Kuns, bet kopā ar savu elku, leģendāro vjolnieku seru Jehudi Menuhinu Aleksandru saista kopīga muzicēšana, atskaņojot J.S. Baha Dubulkoncertu, B. Bartoka stīgu duetus, kā arī F. Mendlszona Vijolkoncertu kopā ar maestro vadīto orķestri.

Sitkoveckis ir uzstājies kopā ar Nīderlandes Filharmonisko un Londonas Karalisko filharmonisko orķestri, "London Mozart Players", Berlīnes Konzerthaus simfonisko orķestri, Briseles filharmonisko orķestri, Eiropas Savienības kamerorķestri, Malmes simfonisko orķestri, Anhaltes filhamonijas orķestri, kamerorķestri "Academy of St. Martin's in the Fields", Maskavas kamerorķestri, Miluzas simfonisko orķestri, Štutgartes kamerorķestri, Lietuvas kamerorķestri, Sanktpēterburgas filharmonijas simfonisko orķestri, Velsas Nacionālās operas orķestri un BBC koncertorķestri.

Viljonieks ir sadarbojies ar tādiem diriģentiem kā seru Marku Elderu, Jakovu Kreicbergu, Dmitriju Sitkovecki, Denisu Raselu Deivisu, Aleksandru Dmitrijevu, Džūliju Džonsu, Mišelu Tabašņiku, Džordžu Hansonu un Jozefu Svensenu.

Plašu atzinību mūziķis guvis kopā ar Berlīnes "Konzerthaus" simfonisko orķestri par Andžeja Panufnika vijolkoncerta ierakstu, kas veltīts izcilā poļu komponista un diriģenta 100. jubilejai. Šo skaņdarbu Sitkoveckis atskaņojis arī koncertzālēs: kopā ar Norvēģijas kamerorķestri, Poznaņas filharmonisko orķestri, arī Rīgā – Lielajā ģildē kopā ar Sinfonietta Rīga mūziķiem 2015. gada aprīlī.

Līdztekus Osnabrikas klasiskās mūzikas ierakstu izdevniecībai CPO, Sitkoveckis sadarbojies ar vairākām citām prestižām mūzikas ierakstu izdevniecībām. Izcelšanās vērts ir Johana Sebastiāna Baha dubultkoncerta ieraksts kopā ar vācu vijolnieci Jūliju Fišeri.

