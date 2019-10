Aija Andrejeva laidusi klajā otro vēstnesi – singlu "Bungādiņas" – no topošā septītā studijas albuma "Es iešu tālāk", dziesmai tapusi arī video versija kantrī noskaņās.

"Bungādiņas ir par to, ka nekad nevajag beigt dauzīties. Vectētiņš, kurš man ir ļoti tuvs, man vienmēr ir teicis, lai nekad nepazaudēju bērnu sevī. Dziesma ir par ballīti, tāda, pēc kuras rīts soda, ir gadījusies katram. Un tādas ir vajadzīgas, lai iztrakotos, ļautu bērnam sevī kārtīgi izdauzīties, lai pēc tam mobilizētos jaunam un produktīvam darba ciklam," par dziesmas vēstījumu saka Aija Andrejeva.

"Ballēties varbūt nevajag pārāk bieži, bet to noteikti nedrīkst aizmirst darīt," piebilst Aija.

Dziesmas video versijas filmēšanas process bijis piedzīvojumiem pilns, tajā filmējies arī dziesmas producents un viens no tās autoriem Kaspars Ansons. Video noskaņas ideja Aijai Andrejevai veidojās pamazām, bet skaidri iecerēta jau no dziesmas demo ierakstīšanas brīža, bet tieši režisors un operators Daniels Veiss atrada īsto veidu, kā atklāt dziesmas garu video versijā.

"Video versijas filmēšana bija vesels piedzīvojums, filmēšanas process mani pilnībā izsita ārpus komforta zonas, sākot ar to, ka es biju zemene! Un, ticiet man, būt zemenei ir forši! Mazais huligāns manī šo procesu izbaudīja visā pilnībā – es dauzījos uz lielās Dailes teātra skatuves, iespaidīgākais notikums šī klipa filmēšanā bija karuseļa uzstādīšana nakts vidū Mežciemā, un tie ir tikai daži neaizmirstami mirkļi," stāsta Aija Andrejeva.

Aijas Andrejevas jauno albumu "Es iešu tālāk" plānots izdot šā gada pavasarī. Līdz šim no tā publicēta albuma tituldziesma, kas pie klausītājiem nonāca jau šā gada maijā.